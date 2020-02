Loredana Lecciso retroscena a luci rosse “intimità con Al Bano”

Loredana Lecciso racconta i dettagli del suo rapporto con Al Bano e dice come prosegue la loro passione…

Loredana Lecciso torna a parlare di sé e del suo rapporto sentimentale con Al Bano in un’intervista al settimanale Chi. La showgirl racconta molto di Romina Power e di Al Bano Carrisi. La donna insieme all’artista di Cellino San Marco ha concepito i figli Jasmine e Bido. Dice anche di avere dei rapporti positivi con lui.

Ci tiene ancora tanto, nonostante i due si siano allontanati. La bella Loredana ha voluto raccontare che in passato il lato del suo carattere impulsivo, ha messo la sua relazione in serio rischio.

Dice che probabilmente se si fosse comportata in maniera differente le cose sarebbero andate in un altro verso tra di loro. Confrontandosi con il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha lanciato anche qualche messaggio pungente nei confronti di Romina Power, ex moglie di Al Bano.

Loredana Lecciso e la rivelazione hot su Al Bano

Nel corso dell’intervista, Loredana Lecciso specifica che la passione con Al Bano non si è mai spenta. Anzi, negli anni è aumentata. I due si sentono più volte al giorno anche con delle videochiamate, infatti, lei trova molto costruttivo, bello e stimolante parlare con lui.

E’ ben consapevole che il cantautore è una delle persone più importanti della sua vita, perché insieme hanno una splendida famiglia e lei ancora oggi rimpiange che in passato è stata troppo impulsiva.

Ad oggi, però i rapporti sono positivi e sta bene. Ora ha una consapevolezza differente rispetto a quello che era l’atteggiamento del passato. Dice di sentirsi molto meglio e che vive un momento felice della sua vita; è contenta di come stanno andando le cose.

Sul fatto che lei non sia stata presente a Sanremo, vuole lanciare una frecciatina a Romina Power dicendo che non c’è una rivalità tra loro, quanto piuttosto lei non è andata perché non ha mai voluto assistere alle performance all’Ariston.

La frecciatina a Romina Power

Parlando di Romina Power, Loredana Lecciso, 47enne, spiega anche che più volte ha provato a tenderle la mano ma non ci sono state risposte da parte dell’ex moglie di Al Bano. Infatti, tra le due i rapporti sono praticamente assenti. Inoltre, la showgirl ci tiene a precisare che nonostante questo però non si fa influenzare nella relazione con Al Bano Carrisi.

Lecciso, prima di sposarsi con Al Bano aveva avuto un matrimonio precedente dal 1993 al 1996 con Fabio Cazzato, da cui aveva avuto la sua prima figlia, Brigitta. Ad oggi lavora saltuariamente nel mondo della tv ed è ospite ricorrente nella trasmissione di Barbara D’Urso “Domenica Live”.