Elisabetta Canalis, lo scatto hot che manda in delirio il web (FOTO)

Elisabetta Canalis e lo scatto hot che fa impazzire i suoi follower: lo sguardo ammaliante suscita migliaia di like

Elisabetta Canalis fa impazzire i suoi fans grazie ad uno scatto hot sui social network. La bellissima showgirl italiana ha mandato in tilt i suoi follower con uno scatto davvero inaspettato.

La sua bravura professionale non è tutto perché si è mostrata con le sue forme incredibili. In modo inaspettato, l’ex velina in vista del 14 febbraio, ovvero il giorno di San Valentino, ha voluto farsi vedere in tutto il suo splendore.

Del resto, Elisabetta è molto seguita sui social network con i suoi 2 milioni di follower che hanno esitato e riempirla di complimenti e di like. In passato, ha fatto anche molti tutorial sul make-up e adesso, invece, ha deciso di tornare alla sua posa da modella con degli scatti davvero bollenti.

Elisabetta Canalis e il body effetto “vedo-non vedo”

La bella Elisabetta Canalis si è fatta riprendere con un body di pizzo in color nero, scatenando le fantasie dei suoi fans. La 41enne sarda, si è fatto ammirare in tutto il suo splendore con un fisico invidiabile anche delle più giovani.

In più, con lo sguardo ammaliante verso la telecamera, è stata apprezzata praticamente da tutti. L’ex velina è riuscita a collezionare oltre 105 mila “mi piace”, per un solo scatto. Gli ammiratori non hanno esitato a fare dei commenti molto positivi, invidiando anche molto il suo compagno.

La carriera e la vita privata dell’ex velina

Tra i commenti più forti nei confronti della donna quelli in cui le dicono che è splendida. Vi è addirittura un fan che le dice di essere innamorato di lei. La bella ex velina ha iniziato la sua carriera a Striscia la Notizia insieme a Maddalena Corvaglia.

Ora però nonostante siano state grandi amiche, hanno preso strade diverse. La loro amicizia è finita, ma invece la vita della bella Elisabetta Canalis e i suoi successi professionali sono andati avanti. L’attrice, modella e showgirl ha partecipato a numerose trasmissioni ed in particolare, L’Isola di Pietro 2 nella serie tv di Canale 5 del 2018.

È sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri. I due nel 2015 hanno avuto una figlia Skyler Eva a Los Angeles, dove lei vive insieme al suo marito. Insomma, una vita felice con ancora tanto da fare dal punto di vista della carriera.