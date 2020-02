Maria De Filippi tradisce e ‘pugnala’ l’amico Carlo Conti?

Maria De Filippi tradisce l’amico Carlo Conti? La regina del sabato sera, da questa settimana, tornerà in onda con C’è Posta Per Te che, finora, ha realizzato una media di circa 6 milioni ed il 30% di share. Inoltre, continua a dominare i pomeriggi con Uomini e Donne.

La De Filippi è stata, indirettamente, anche protagonista del 70esimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Nella seconda serata, infatti, Fiorello l’ha imitata in apertura di puntata, travestendosi da lei. Dopodichè, è arrivata la sua telefonata, in diretta, allo showman facendo i complimenti a lui ed Amadeus per il lavoro svolto finora.

Maria De Filippi a Sanremo 2017

Maria De Filippi ha condotto il Festival di Sanremo 2017 con Carlo Conti. Dunque, Maria De Filippi tradisce Carlo Conti, dopo la grande amicizia nata sul palco dell’Ariston? Da lì, è nata un’amicizia molto bella che li ha visti poche volte andare contro con i loro programmi. Un Festival che aveva visto vincitore Francesco Gabbani con “Occidentali’s Karma”.

Lo stesso Gabbani, ha partecipato a Sanremo 2020 con il pezzo “Viceversa” conquistando il secondo posto, dietro il vincitore Diodato ed è risultato il più televotato dal pubblico, a differenza della sala stampa, la quale ha preferito il cantante originario da Taranto, il quale ha portato in gara il brano “Fai Rumore”.

La durissima decisione di palinsesto

Stando alle ultime notizie, pare proprio che la prossima edizione di Amici, la diciannovesima, andrà in onda su Canale 5 contro un programma di Carlo Conti. Stiamo parlando de La Corrida, in passato condotta da Corrado, Gerry Scotti e poi Flavio Insinna e che, negli ultimi due anni, è tornata in Rai sotto la guida del presentatore toscano. Dopo Sanremo 2017, i due presentatori raramente sono andati in concorrenza diretta.

Ci sono state delle eccezioni nel 2017, quando Tale e Quale dovette spostarsi di sabato in due circostanze e contro Tu Si Que Vales che prevalse nello gara di ascolti. Stavolta, però, Maria De Filippi o i vertici Mediaset hanno intenzione di far partire il talent show il giorno venerdì 28 febbraio, quando su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata de La Corrida. Amici, dopo qualche settimana, dovrebbe trasferirsi al sabato. Chi avrà la meglio?