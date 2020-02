Caterina Balivo contro Morgan “faccia da schiaffi”

Dice la sua Caterina Balivo su Morgan, la conduttrice lo attacca e dice che quando ha visto che Bugo se ne era andato ha fatto finta di stupirsi

Continua a far discutere il caso Morgan Bugo e sulla questione anche Caterina Balivo ha voluto dire la sua. Durante la sua trasmissione ‘Vieni da me’ la conduttrice ha detto che secondo lei quando Bugo ha lasciato il palco Morgan ha fatto finta di stupirsi.

Ricordiamo che l’ultima edizione del Festival di Sanremo, il cui vincitore è stato Diodato, è stata caratterizzata dalla squalifica di Morgan e Bugo. Quest’ultimo, infatti, ha abbandonato il palco dopo che il cantante ha modificato il testo del brano in diretta.

Castoldi ha praticamente cambiato le parole rivolgendo degli insulti nei confronti di Bugo, cosa che il cantante ovviamente non ha gradito. La Balivo, guardano le immagini in cui Morgan ha visto che Bugo andava via, ha detto che aveva una “faccia da schiaffi”.

Caterina Balivo accusa Morgan di aver fermato l’orchestra

La conduttrice ha detto a Morgan che lui aveva fatto finta di stupirsi alla reazione di Bugo, e lo si vedeva dalla sua faccia. La Balivo ha ribadito che la scena quella sera a Sanremo aveva lasciato tutti sbalorditi. IN studio c’era anche il direttore d’orchestra, che Caterina ha invitato proprio per parlare dell’argomento.

Simona Bertolotti è stato fermato nella direzione proprio da Morgan, mentre Bugo era già andato via. Poi Fiorello e Amadeus hanno tentato di far tornare entrambi sul palco, ma visto che non lo hanno fatto è scattata la squalifica.

Nel filmato si vedeva chiaramente come erano andate le cose e dopo averlo rivisto la Balivo ha detto che c’era poco da applaudire. Anche il direttore d’orchestra Bertolotti era dalla parte di Bugo e ha detto che il cantante non meritava questo trattamento.

Bugo è stato vittima di Morgan

Anche il direttore d’orchestra aveva intuito subito che fra loro qualcosa non andasse. Bertolotti aveva capito che i rapporti fra Bugo e Morgan non erano affatto buoni, ma non pensava che sarebbero arrivati a tanto.

IL direttore ha aggiunto che se sapeva come sarebbe andata a finire non avrebbe mai accettato di dirigerli. Il testo originale era stato scritto da Andrea Bonomo e lo stesso Bugo, due persone molto sensibili, mentre quello modificato da Morgan non è neanche commentabile. La Balivo, stupita per il comportamento di Morgan, ha ribadito che ci vuole coraggio a comportarsi come ha fatto lui.