Raffaella Mennoia autrice di Uomini e donne colpita da un gravissimo lutto

La storica autrice di di Uomini e Donne e Temptation Island Raffaella Mennoia ha perso il papà, l’uomo era ricoverato da tempo e si era aggravato

Un grave lutto ha colpito Raffaella Mennoia, la storica autrice di Uomini e Donne e Temptation Island. Il braccio destro di Maria De Filippi ha perso il papà, da tempo ricoverato e ultimamente in gravi condizioni. La Mennoia ha fatto sapere della perdita del padre tramite i social e proprio da qui saluta l’uomo che l’ha cresciuta con grande amore e affetto.

Raffaella è profondamente scossa da questa grave perdita e ha rivelato che quando era piccola e piangeva gridava sempre che voleva il papà. Anche oggi questa frase per lei rimane la stessa, e la Mennoia vorrebbe tanto che il suo papà fosse qui.

Raffaella Mennoia distrutta per la scomparsa del padre

Addolorata e affranta per la scomparsa del padre, la Mennoia ha anche aggiunto che spera di incontrarlo in un altro mondo. E lo saluta dicendogli ciao, dalla tua Gypsy. L’autrice ancora non riesce a farsene una ragione e la morte del padre le ha strappato un bene prezioso. Nessuno potrà mai colmare questo vuoto, per lei il suo papà è stata una persona importantissima, dalla quale era impensabile separarsi.

La collaboratrice più stretta della De Filippi aveva già parlato sul web delle condizioni del padre lo scorso ottobre. Raffaella aveva detto allora che il padre era molto malato, ma che però non voleva rattristare i suoi fan con le sue vicende personali. Tuttavia, aveva sentito probabilmente il bisogno di sfogarsi visto il brutto periodo che stava attraversando.

La Mennoia aveva parlato delle gravi condizioni del padre

In quel periodo la Mennoia era assillata, oltre che dagli impegni di lavoro, anche dal pensiero per il padre. Per questo aveva parlato sul social della sua malattia e di come lei nonostante tutto doveva andare avanti.

Quello che però ha voluto sottolineare la Mennoia è stato soprattutto una cosa. L’autrice si riferiva al fatto che a volte quello che si mostra su Instagram non è la realtà. E ai fan ha detto che utilizza il social solo per comunicare cose gioiose.

Anche a novembre la Mennoia, sempre sul social, aveva parlato nuovamente delle condizioni di salute del padre. Allora si erano aggravate e aveva detto che era stato trasferito però in un’altra struttura. Adesso però non c’è più, il padre non ce l’ha fatta e Raffaella è molto triste.