Vanessa Bryant moglie di Kobe Bryant disperata, “sto impazzendo dal dolore per la sua scomparsa”

Rompe il silenzio Vanessa Bryant, la moglie di Kobe Bryant ha confessato di non accettare la sua morte e di non riuscire ad elaborare il lutto

Tutto il mondo lo ha pianto, ma a sentire profondamente la sua mancanza sono sicuramente la moglie e i figli. La moglie di Kobe Bryant, Vanessa Bryant, è disperata e non riesce ad accettare la morte del marito, scomparso tragicamente in un incidente aereo.

Oltre a lui è morta anche la figlia Gianna di 13 anni, che in quel momento era a bordo del velivolo con il padre e altre sette persone. L’incidente è avvenuto lo scorso 26 gennaio, quando l’elicottero su cui viaggiavano si è schiantato al suolo a Los Angeles. Nessun superstite, e se n’è andato anche la star dell’NBA con la figlia. A piangerli senza trovare pace è Vanessa, moglie e madre, che non riesce a darsi pace.

Vanessa Bryant disperata e affranta per la morte dei suoi cari

A distanza di neanche un mese dalla tragedia la vedova di Kobe ha confessato di non essere ancora capace di elaborare il lutto. La sua mente e il suo corpo si rifiutano di accettare la realtà, e così si è sfogata sul social per spiegare cosa le sta succedendo.

In un lungo post la 37enne ha scritto tutto quello che sta provando. Tuttavia ha anche aggiunto che non può arrendersi e deve farlo per le altre tre bambine. Il dolore la sta consumando e va avanti a fatica. Il suo percorso è difficile senza il marito e la sua piccola.

Elaborare i due lutti che hanno colpito la sua vita per Vanessa è molto complicato. La donna ha rivelato che pensare che Kobe e Gigi non ci siano più la fa letteralmente impazzire.

La Bryant sta cercando di andare avanti

Nonostante tutto però Vanessa si rende conto che deve andare avanti. E lo ha anche scritto nel post, rivelando che sta cercando di trovare la forza per accudire alle sue tre bambine. Le sue figlie sono tutte di Kobe, e si chiamano Natalia, Bianka, Capri, rispettivamente di 17 e 3 anni, e l’ultima di appena 7 mesi.

Crescerle da sola per lei sarà difficile, e vorrebbe tanto che le sue figlie avessero di nuovo il loro papà. Kobe era giovanissimo, aveva solo 41 anni, e una vita davanti da vivere. Un destino crudele lo ha strappato alla famiglia e a tutto il mondo che lo amava.