Uomini e Donne, anticipazioni 12 febbraio. “Non vi credo”: Gianni Sperti furioso

Secondo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Dopo un’intera puntata alla dama torinese Gemma Galgani, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale dopo la soap opera iberica Una Vita, i telespettatori avranno la possibilità di vedere altre storie su cavalieri e dame. Cosa accadrà in studio? In questo articolo vi forniamo le anticipazioni odierne grazie al portale web Il Vicolo delle News.

Spoiler Trono over: critiche per Simonetta e Marcello

Gli spoiler su Uomini e Donne, svelano che Simonetta si posizionerà al centro dello studio dirà di essere uscita con Marcello. Tutti i presenti rimarranno senza parole, in particolare Gianni Sperti che non capisce cosa ci trovi nel cavaliere visto che finora non lo ha mai calcolato. La dama, però, lo trova molto elegante. L’esterna è andata bene e poi lo trova molto rispettoso anche negli approcci al telefono.

Lo storico opinionista continuerà a vederci qualcosa di strano visto anche la differenza d’età. A quel punto interverrà anche Samuel, che darà piena ragione al collega di Tina Cipollari. L’uomo non capisce perché Simonetta può uscire con persone di età così diverse. Poi prenderà parola Valentina che la trova falsa. I due, però, decideranno tutto di continuare la loro frequentazione.

Uomini e Donne: arriva un 31enne che stupisce tutti

Le anticipazioni su Uomini e Donne, dicono anche che Valentina M. e Massimiliano sono usciti un po’ di volte insieme. Nonostante abbiano due caratteri focosi si trovano molto bene. Si piacciono abbastanza, al punto di mettere da parte delle incomprensioni. Veronica conoscerà un 31enne romano giunto appositamente per lei in studio.

Tina e Gianni rimarranno molto colpiti dal giovane cavaliere per la sua genuinità. Il ragazzo racconterà di un incidente avuto l’anno scorso che lo ha toccato parecchio, quindi ha dovuto affrontare il 2020 con maggior vigore.

La new entry ha sempre avuto storie con ragazze più piccole ma adesso cerca una donna matura. Il capitolino punterà Veronica è lei lo terrà. Danzeranno insieme e cercherà di conoscerlo.