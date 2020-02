Oroscopo Paolo Fox 12 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 12 febbraio è pronto a raccontarvi che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi del Toro è un periodo di grandi ripensamenti. Le persone nate sotto il segno del Cancro devono affrontare qualche problema d’amore. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di mercoledì per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 12 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Anche se in questa giornata avete un calo fisico dovete sfruttare tutta l’energia possibile per affrontare alcune questioni lavorative. Il vero problema di questo mercoledì sono proprio le questioni di lavoro oppure avete troppa fretta di sistemare molte cose.

Toro – Probabilmente molti di voi devono fare i conti con questioni immobiliari, magari cercate una casa più grande oppure volete vivere da soli. Tutto dipende dall’età e dalle situazioni. È un momento di grandi ripensamenti.

Gemelli – Mercoledì e giovedì sono due giornate piene di emozioni. La Luna e Venere annunciano che questo è un periodo di maggiore recupero. In particolare, ad aprile potrete cavalcare l’onda e recuperare il tempo perduto.

Previsioni di mercoledì 12 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – In amore c’è qualche problema da affrontare. Si tratta ancora di scogli emersi dalla scorsa settimana. Venerdì e sabato sono due giornate che comportano grande responsabilità. Bisogna essere più sereni.

Leone – Coloro che di recente hanno avuto alcuni problemi d’amore, ora li possono risolvere. Molti di voi stanno aspettando una conferma che, però, tarda ad arrivare. Ciò che vi preoccupa di più è il lavoro, forse ci sono stati scontri con le persone che vi stanno attorno.

Vergine – Spesso, molte persone si concentrano solo sul lavoro e trascurano tutto il resto. Questo ha portato un certo distacco in amore, che adesso dovete recuperare. Le prossime 48 ore saranno interessanti sia per l’amore sia per farsi venire in mente qualche buona idea.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Giornata molto impegnativa. Anche se in passato avete ottenuto una soddisfazione nel lavoro, in questo periodo nulla vi viene riconosciuto. A livello fisico, la settimana è iniziata in maniera pesante e da giovedì si recupera.

Scorpione – I fastidi fisici che state vivendo da fine dicembre non sono del tutto spariti. Allora, ogni tanto, torna qualche pensiero strano che vi rovina la giornata. In queste ore ci sono polemiche anche nei rapporti di lavoro, ma riuscirete a sistemare qualche contenzioso aperto nel passato.

Sagittario – La vostra generosità è molto nota. Siete sempre pronti a perdonare la persona che, dopo aver discusso con voi, capisce di avere sbagliato. Gennaio è stato un mese pesante per l’amore ma voi siete disposti anche a metterci una pietra sopra.

L’oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 12 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questa parte centrale della settimana dovete viverla con molta attenzione, soprattutto per quanto riguarda le vicende d’amore. In questa giornata la tensione è alle stelle e l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di mantenere la calma.

Acquario – Saturno entra nel vostro segno, ecco perché siete diventati meno primula rossa, anzi, cercate dei riferimenti stabili. In questa giornata potreste fare proposte di lavoro davvero importanti. Per mantenere la vostra attività potrebbe essere necessario fare qualche cambiamento.

Pesci – Le prossime due giornate vi porteranno a vivere relazioni più serene. Ci voleva proprio, perché quando assorbite completamente le tensioni, spesso vi sfogate con qualcuno senza un motivo ben preciso. Cercate di evitare conflitti inutili e ricordatevi che venerdì e sabato saranno due giornate interessanti per gli incontri.