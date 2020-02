Uomini e Donne: Luigi Mastroianni e Mara Fasone avvistati insieme a cena (Foto)

Mara Fasone e Luigi Mastroianni sono stati protagonisti di una delle passati edizioni di Uomini e Donne. I due si sono incrociati e sembrava che potesse nascere qualcosa ma il richiamo del trono è stato troppo forte per entrambi.

Il dj siciliano prima di diventare tronista ha provato ad uscire con la bella corregionale ma le cose non sono andate come speravano. Ecco che è iniziato il percorso nel dating show di canale 5 per i due protagonisti.

Di una possibile relazione tra i due si è parlato sui social diverse volte ma puntualmente sono arrivate le smentite di rito. Oggi, a distanza di diversi mesi e ormai single da tempo, i due sono stati beccati insieme. A mostrare le foto il sito di IsaeChia che ha raccontato di un incontro tra i due. Le foto inviate da una fan sono inequivocabili.

Il percorso di Mara Fasone e Luigi Mastroianni a Uomini e Donne

Mara Fasone si è presentata con un video nel quale ha raccontato dei tanti problemi avuti da ragazza ma superati con grande grinta e determinazione. Nel suo percorso televisivo si è concentrata su Andrea e Giovanni. Spesso sotto attacco ha abbandonato il trono, un po’ a sorpresa, perchè la situazione era diventata ingestibile dal suo punto di vista.

Per quanto riguarda Luigi Mastroianni, sin dal suo arrivo in studio si è concentrato su Irene Capuano. La giovane romana ha combattuto con le unghie e con i denti per conquistare il cuore del tronista, anche quando l’interesse del ragazzo sembrava essere orientato verso Valentina Galli. I tre sono stati protagonisti di un periodo in villa molto seguito e discusso. Alla fine la scelta è ricaduta proprio sulla bella Irene.

I due hanno iniziato un’intensa storia d’amore, lontano dalle telecamere ma molto attivi sui social dove si sono mostrati felici e sorridenti per diverse settimane. Dopo qualche mese, però, le foto insieme sono diminuite sempre più fino a scomparire e a distanza di qualche tempo è arrivata la conferma che la relazione fosse finita. Ecco che è rispuntato il nome di Mara Fasone, i due sarebbero stati avvistati in un locale insieme ma entrambi si sono affrettati a smentire.

Luigi Mastroianni e Mara Fasone a cena insieme

Come detto in precedenza, il sito IsaeChia ha mostrato alcune foto che ritraggono in maniera abbastanza nitida Mara Fasone e Luigi Mastroianni insieme. I due stanno cenando e sembra che ci sia una bella armonia. Le foto hanno scatenato, inevitabilmente, la reazione dei social che si sono spaccati tra chi li sostiene e chi pensa che la frequentazione fosse in piedi da tempo.

Proprio tramite i social è arrivata anche la replica di Irene Capuano, ex fidanzata di Luigi, che a domanda diretta ha risposto in maniera sarcastica con la classica frase “auguri e figli maschi”.