Gemma Galgani tradisce Maria De Filippi e annuncia l’addio a Uomini e Donne? “Nuovo progetto altrove e non avrò più tempo”

Gemma Galgani regina indiscussa del Trono over di Uomini e Donne

Da dieci anni esatti Gemma Galgani è all’interno del Trono over di Uomini e Donne per trovare l’anima gemella. In tutto questo tempo la dama torinese ha conosciuto molti cavalieri ma solo con uno ha avuto una storia di nove mesi, ovvero Giorgio Manetti.

Dopo essere stata sommersa da critiche, Gems potrebbe mollare tutto e dedicarsi anima e corpo a qualcos’altro. Ad annunciarla è stata lei stessa attraverso un messaggio su Instagram dove annuncio un tour teatrale che la vedrà impegnata tutto l’anno.

La dama torinese tronca la conoscenza con Emanuele

La sua ultima conoscenza a Uomini e Donne, ovvero il cavaliere Emanuele, è finita male provocando una serie di reazioni negative da parte del pubblico. I due si frequentavano da qualche settimana e sembrava che si fosse formata una certa alchimia, fino a quando la dama torinese ha deciso di troncare la conoscenza.

Da anni quest’ultima riceve degli attacchi sopratutto da Tina Cipollari che la considera un’attrice. Per la vamp, infatti, la piemontese non ha nessuna intenzione di andare via con un uomo altrimenti dovrebbe dire addio al parterre senior. Nel suo profilo IG Gems ha scritto che nonostante i vari impegni lei è sempre tornata al suo vecchio amore: il teatro.

Gemma Galgani e l’impegno in teatro

Nel social Gemma Galgani ha annunciato che sarà impegnata per oltre nove mesi e prevede il susseguirsi delle Compagnie o Concerti ospiti. La dama torinese da quando aveva vent’anni e per altrettanto tempo ha dimenticato feste e discoteche e si è dedicata esclusivamente al suo lavoro. La stagione si concluderà a maggio e in quel periodo tirerà un sospiro di sollievo.

Lo sfogo della piemontese, però non è piaciuto a tutti. Infatti alcuni utenti l’hanno critica dicendole di andare in pensione e dare spazio ai giovani. Mentre altri hanno apprezzato il suo annuncio lasciando molti likes e commenti positivi. Addirittura c’è chi le ha consigliato di scrivere un libro sulla sua vita.