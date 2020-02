Addio ad Avanti un altro? Paolo Bonolis e Luca Laurenti perdono un personaggio cult [FOTO]

Avanti un altro! perde uno storico protagonista?

Per tre mesi all’anno Avanti un altro! allieta le serate di Canale 5 prima del Tg5. Il game show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti va in onda da ben nove anni e la formula inventata dallo stesso conduttore romano funziona alla grande. Infatti, oltre a far vincere dei soldi ai concorrenti il pubblico ha la possibilità di trascorrere un’ora di relax e tanto divertimento.

Infatti oltre alle gag tra i due padroni di casa il quiz tv Mediaset si avvale anche dei vai personaggi del mini-mondo. Tra questi qualche anno fa è spuntato L’Alieno, un simpatico protagonista che formula le domande in modo strano.

Che fine ha fatto L’Alieno?

E a proposito de L’Alieno, interpretato magistralmente da Leonardo Tricarico, quest’anno non è ancora apparso ad Avanti un altro!. Per quale ragione? Per caso è stato escluso dal cast del mini-mondo? Sembra strano visto che è uno dei personaggi più apprezzati e sui vari social network gli utenti non fan altro che chiedere di lui. Che fine ha fatto? Per caso l’artista ha altri impegni professionali è ha dovuto rinunciare.

Nel salottino guidato da Miss Claudia, alias Claudia Ruggeri in questi giorni abbiamo visto il Cognato dell’Alieno, impersonato dallo speaker radiofonico ed attore siciliano Nino Tortorici. Con molta probabilità la nona edizione del game show di Canale 5 dovrà fare a meno della sua presenza visto che ormai è giunto a metà delle puntate a disposizione. (Continua dopo la foto)

Avanti un altro!: il successo d’ascolti e la data di chiusura

Nel frattempo prosegue senza sosta il successo a livello d’ascolti di Avanti un altro!. Infatti, nonostante la supremazia de L’Eredità di Flavio Insinna, il game show capitanato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti collezione degli ottimi numeri. Una media di oltre quattro milioni di telespettatori e più del 20% di share.

Ricordiamo che la messa in oda del quiz si concluderà tra un paio di mesi, ovvero verso la fine di aprile 2020. In questa stagione, infatti, la produzione ha deciso di allungare di altre venti puntate alle cento previste. In tarda primavera tornerà ancora una volta Gerry Scotti col suo Caduta Libera, il gioco delle botole.