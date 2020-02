Oroscopo Branko 12 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 12 febbraio annuncia importanti novità. I nativi del Cancro devono evitare conflitti, mentre i nati sotto il segno dello Scorpione devono recuperare le forze fisiche. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 12 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – L’opposizione della Luna tocca le collaborazioni più strette e nell’ambiente professionale si registra un aumento della confusione. Vi conviene prendere la vostra strada solitaria. Attenzione ai disturbi digestivi.

Toro – In questa giornata la Luna è equilibrata nel campo lavorativo, ottima per le discussioni finanziarie. Più che equilibrio ci vorrebbe un tocco di follia nella vostra vita, rinfrescate l’atteggiamento anche verso il vostro amore.

Gemelli – Già in questa giornata si percepisce il soffio lieve di Venere in Ariete, che sa di primavera. Con Luna amorosa in Bilancia potete fare pace in famiglia, convincere il coniuge che le vostre azioni in campo economico daranno frutti. I rapporti di lavoro non sono del tutto tranquilli, cercate di essere meno formali e forse riuscirete a ottenere una soddisfazione in più.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata evitate i conflitti, poiché da domenica anche Marte sarà in opposizione. Luna indomabile nel campo della famiglia, chiede più attenzione per le persone che vi stanno vicine. Mercurio è dalla vostra parte, trasforma le provocazioni in opportunità. Troppi pensieri causano un forte mal di testa.

Leone – Il campo professionale, lavoro, affari finanziari riprendono quota e questo è molto incoraggiante per voi. Amore al massimo, organizzate un bel San Valentino, venerdì la Luna avrà un aspetto del tutto diverso.

Vergine – Se le discussioni professionali e familiari si fanno pesanti, cercate di assumere un atteggiamento più simpatico e spiritoso. Magari riuscirete ad eliminare la tensione. Amore folle e incontenibile, la passione esploderà il 14 febbraio, con Luna in Scorpione.

Previsioni di mercoledì 12 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Grazie alla Luna di febbraio, bagnata da Mercurio e Nettuno in Pesci, potete portare avanti i vostri lavori con tranquillità. Molti di voi si tuffano nei vari impegni lavorativi per colmare il vuoto affettivo.

Scorpione – Se in questa giornata non avete voglia di affrontare le persone e argomenti complicati, fate una pausa e recuperate le forze fisiche. Lastre di ghiaccio in amore, soprattutto nel matrimonio.

Sagittario – Luna gentile in Bilancia governa i vostri incontri, sia professionali che sociali, amorosi, d’affari, sportivi e frivoli. Ci sono sorprese anche per i cuori solitari. Anche se siete deboli, riuscita a sedurre chiunque.

L’oroscopo di Branko del 12 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Ci sono problemi con le persone che bazzicano nell’ambiente lavorativo. In questa giornata la Luna è negativa in Bilancia ma non vi farà mancare il successo. Per ottenerlo, dovete combattere! L’oroscopo di Branko vi ricorda che basta una sola parola per ottenere il successo ma in amore mille parole non dicono tutto.

Acquario – Con la pazienza e le azioni misurate e ponderate arriverete a creare un piccolo capolavoro. La Luna è bellissima per l’amore e le occasioni che procura rendono fortunato questo mercoledì.

Pesci – Luna in Bilancia sarà sempre più incisiva sulla fortuna man mano che si avvicina a Scorpione. Solo Marte vi disturba, invece, il resto dello Zodiaco è dalla vostra parte. Ciò vuol dire che è arrivato il momento di avviare un nuovo corso professionale. Amore agitato.