Amici 19, daytime 11 febbraio: un’eliminazione e due giudizi sospesi

Nel daytime di Amici 19 di martedì 11 febbraio i professori si sono riuniti per eliminare qualche concorrente in vista del Serale

Amici 19, daytime: un’eliminazione e due giudizi sospesi

Nel daytime di Canale 5 di Amici 19 di martedì 11 febbraio, Rudy Zerbi ha raggiunto i ragazzi in sala relax e ha comunicato loro che a breve la commissione si sarebbe riunita per una decisione importante. In vista del Serale alcuni concorrenti avrebbero concluso la loro esperienza nel programma. Le reazioni dei ragazzi sono state diverse. Qualcuno si è ritirato in silenzio, qualcuno ha pianto.

I professori hanno chiamato i ragazzi ad uno ad uno in studio e hanno comunicato loro la decisione. Per Jacopo la corsa al Serale poteva continuare, per Francesca invece si è fermata. Il motivo è che secondo i professori ci sono altri che meritano la maglia prima di lei essendo nel talent da più tempo. Per Federico, Matteo e Karina il percorso può continuare.

Tuttavia, per due concorrenti il giudizio da parte della commissione è sospeso. Si tratta di Martina e Stefano. Ovviamente i ragazzi non hanno preso molto bene la notizia e sono sicuri di andare a casa. Voi che cosa ne pensate?

Gli allievi pronti per il Serale

Ad oggi i concorrenti che hanno conquistato la maglia verde per l’accesso al Serale sono Nyv, Valentin, Nicolai, Giulia, Javier e Gaia. Questo significa che al massimo potranno accedere alla fare Serale solamente altri 4 concorrenti degli 8 che sono rimasti ancora nel programma.

Ci sono state molte critiche per l’assegnazione delle maglie. Innanzitutto, i social si sono scagliati contro Nicolai. Il ballerino è entrato nel programma da poco, non è stato spiegato perché, chi l’ha voluto, e dopo pochissimi giorni ha avuto la maglia verde.

I professori non sono d’accordo all’unanimità su nessuno dei concorrenti presenti nella scuola. Più volte hanno detto che Martina e Stefano erano a rischio, su altri invece non si sa che cosa pensino davvero.

Le prime indiscrezioni sul Serale

Da qualche giorno sta circolando in rete un’indiscrezione sul Serale. In questa edizione l’assegnazione delle maglie è iniziata prima rispetto al solito. Infatti, si dice che la prima puntata andrà in onda in prima serata venerdì 28 febbraio per poi spostarsi al sabato a metà corsa. Sono notizie non ufficiali che sicuramente tra pochissimo verranno confermate o smentite.