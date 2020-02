Amici 19: Francesca eliminata dal talent, lo sfogo sui social

Francesca Sarasso non fa più parte della scuola di Amici 19. La cantante ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram

Amici 19: Francesca è stata eliminata

Alcune settimane fa ad Amici 19 è iniziata la corsa al Serale. Maria De Filippi ha annunciato ai ragazzi e al pubblico che i posti disponibili sarebbero stati soltanto 10 e da quel momento sono state assegnate le prime maglie.

La classe ha deciso a maggioranza di dare l’opportunità a Nyv che, dopo l’esame davanti a tre giudici esterni, ha indossato la maglia verde. Poi è stato il momento di Valentin, Giulia e Nicolai. Nell’ultima puntata anche Gaia e Javier sono riusciti ad accedere al Serale.

Dopo la puntata del sabato, però, ne è stata registrata un’altra a porte chiuse. La commissione si è riunita per capire se qualcuno dovesse lasciare subito il programma. Nel daytime di martedì 11 febbraio questo è capitato nel caso di Francesca Sarasso.

Da alcuni giorni circolava l’indiscrezione della sua eliminazione nel web perché qualcuno l’aveva vista lasciare gli studi con le valigie. Per la commissione ci sono persone nel programma che meritano la maglia più di lei. Francesca non ha fatto polemiche, ha ringraziato e ha lasciato la scuola.

Il post dopo l’eliminazione

Francesca ha dimostrato di essere molto sicura di sé nel breve tempo che ha trascorso ad Amici 19. I professori incuriositi dalla sua pettinatura stravagante e dalla sua sicurezza, tuttavia, a volte l’hanno trovata esagerata nelle esibizioni. I suoi compagni, invece, che l’hanno conosciuta di più, avevano molta stima di lei come cantante.

Dopo l’eliminazione, andata in onda su Canale 5, Francesca ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram. La ragazza ha scritto che torna a casa con molta più consapevolezza dopo aver lavorato a stretto contatto con vocal coach che le hanno insegnato tanto sia dal punto di vista artistico che umano.

Francesca è molto felice di aver fatto ascoltare la sua musica ed è pronta a crearne altra in breve tempo. Poi ha ringraziato tutte le persone che le stavano vicino prima dell’avventura ad Amici 19, chi l’ha scoperta in questo periodo e chi l’apprezzerà in futuro.

Francesca ha mandato un messaggio sereno e tranquillo e alla fine ha anche scherzato sulla sua pettinatura, che ha creato tanta curiosità: “Sono bona sia con l’ananas in testa che con i capelli sciolti“. Che cosa ne pensate di lei? La seguirete anche al di fuori di Amici 19?