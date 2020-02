La Pupa e il Secchione: coppia squalificata per violenze fisiche (VIDEO)

La coppia ormata da Carlotta Cocino e Giovanni De Benedetti è stata squalificata dal programma La Pupa e il Secchione. I due giovani si sono resi protagonisti di una lite molto accesa e molto violenta, che ha portato la produzione del reality a prendere una decisione estrema.

Il profilo social della trasmissione ha condiviso le clip inerenti questo acceso diverbio, pertanto, i contenuti sono divenuti virali in poco tempo. I telespettatori, stando a quanto emerso dai video, non possono che essere d’accordo con la decisione comunicata da Paolo Ruffini.

La lite tra Carlotta e Giovanni a La Pupa e il Secchione

Nella notte Carlotta e Giovanni si sono resi protagonisti di una lite furibonda ne La Pupa e il Secchione che ha portato la coppia ad essere squalificata. Dalle clip trapelate pare che la discussione sia nata a causa di un cuscino, ma molto probabilmente c’erano già dei precedenti. Sta di fatto che Carlotta ha cominciato a provocare in modo alquanto esasperato il suo compagno d’avventura.

Giovanni, dal canto suo, invece di porre fine alla questione sedando la rabbia della ragazza, non è riuscito a trattenersi ed ha reagito in modo irruento. Dal video, infatti, si vede che il giovane ha cercato di tenere ferma per un braccio la concorrente. Questo ha fatto spazientire la Cocino, che ha letteralmente cacciato dalla stanza il Secchione. La situazione è, dunque, degenerata portando la produzione a prendere la decisione più estrema.

La coppia è stata squalificata

In un primo momento, i vertici del programma avevano pensato di espellere solamente la ragazza, considerando che la lite sembrerebbe nata a causa sua. Il mancato autocontrollo di Giuseppe, però, ha obbligato i membri del programma ad estendere il provvedimento anche nei suoi confronti. Il conduttore Paolo Ruffini, infatti, ieri ha letto ai ragazzi un comunicato ufficiale attraverso il quale la produzione della Pupa e il Secchione ha fatto sapere che la coppia è stata squalificata.

Le regole del programma, dunque, hanno imposto ai due ragazzi di lasciare immediatamente lo show. Esso, infatti, è completamente contrario ad ogni tipo di violenza e di scorrettezza nei confronti di altri individui. I telespettatori sono sembrati appoggiare tale decisione.