Beautiful trame Usa: Thomas ingelosisce di proposito Hope

Nelle puntate americane di Beautiful, un nuovo intreccio amoroso terrà alta l’attenzione dei telespettatori. Thomas infatti, dopo essere stato lasciato da Hope, si avvicinerà a Zoe. La modella perderà la testa per il giovane Forrester, ma non sa che molto probabilmente è solo una pedina nelle sue mani. Di seguito, le anticipazioni della soap opera a riguardo.

Beautiful anticipazioni: Thomas ha un piano

Gli intrighi del Forrester Jr. non smetteranno nemmeno dopo che Hope avrà scoperto il segreto sulla piccola Beth. Naturalmente, la Logan non vorrà più sapere di Thomas e lo lascerà sui due piedi, senza però rinunciare alla custodia di Douglas, al quale si è molto affezionata.

Il folle figlio di Ridge, tuttavia, non si perderà d’animo e proverà a macchinare un piano per riconquistare la sua preda. Thomas sarà fiducioso nelle sue possibilità. Come svelano le anticipazioni di Beautiful, cambierà tattica. Invece di perseguitarla, proverà a renderla gelosa corteggiando Zoe.

Hope rimarrà delusa quando verrà a sapere che la cena romantica organizzata da Thomas non sarò destinata a lei, bensì alla modella. Zoe, dal canto suo, non potrà immaginare di essere solo usata dal suo nuovo boy. A metterla in guardia sarà Steffy ma, come confermano le anticipazioni di Beautiful, la Buckingam non le darà ascolto, continuando a flirtare con Thomas.

Hope cede la sua linea di moda

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope darà una svolta anche alla sua carriera lavorativa, dopo aver finalmente riabbracciato Beth. Sally sarà al settimo cielo quando verrà a sapere che Hope ha accettato di lasciare a Thomas la sua linea Hope For The Future. Che sia l’occasione giusta per rilanciare la sua linea di moda?

Nel frattempo, Brooke e Ridge avranno un riavvicinamento dopo il loro lungo periodo di lontananza. I due ricorderanno i loro momenti più belli passati insieme ed in particolare il loro primo incontro, avvenuto 32 anni fa, come ricorderanno i fan appassionati di Beautiful.

Brooke capirà che la crisi con Ridge è stata causata dalla storyline dello scambio di culle, che ha contribuito a rovinare tutti gli equilibri. Ora che Beth è al sicuro con Hope, per loro potrebbe esserci una possibilità. Nonostante ciò, sembra che la Logan e il Forrester non siano pronti, almeno per il momento, a tornare insieme.

Bill e Katie invece continueranno ad amarsi follemente, felici di essere riusciti a ricostruire la loro famiglia e di dare un futuro sereno al piccolo Will. Cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Non resta che attendere le prossime anticipazioni americane della soap opera.