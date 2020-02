Amici 19: le prime indiscrezioni sull’inizio del Serale

In queste ore stanno circolando alcune indiscrezioni sull’inizio del Serale di Amici 19. Ecco di cosa si tratta

Amici 19: le prime anticipazioni

La corsa al Serale per i ragazzi di Amici 19 è già iniziata da un mese. Questo vuol dire che la fase successiva del talent è molto vicina e andrà in onda prima rispetto alle altre edizioni. Infatti, nel web si sono diffuse una serie di voci e indiscrezioni sul programma condotto da Maria De Filippi.

TvBlog ha diffuso la voce secondo la quale la prima puntata del Serale di Amici 19 potrebbe andare in onda già venerdì 28 febbraio. Questo vuol dire che Maria De Filippi andrà a scontrarsi con il suo collega e amico Carlo Conti che al venerdì va in onda con La Corrida.

Fino a quando ci sarà C’è posta per te al sabato la programmazione sarà di venerdì, poi l’azienda sceglierà che cosa fare in base agli ascolti. Ovviamente queste sono indiscrezioni non confermate e per avere notizie e informazioni più certe bisognerà attendere ancora un po’.

I concorrenti pronti per il Serale

Il regolamento del talent prevede che chi ha ottenuto i voti più alti della squadra vincente nella sfida del sabato può sostenere l’esame per il Serale. Il concorrente dovrà esibirsi davanti a tre giudici esterni e se tutti e tre dicono sì può avere la maglia verde.

Ebbene, fino ad oggi i concorrenti che sono riusciti ad accedere alla fase Serale di Amici 19 sono stati: i cantanti Nyv, Giulia e Gaia e i ballerini Valentin, Javier e Nicolai. I posti al Serale sono soltanto 10, questo significa che ci sono altri 4 posti disponibili. I concorrenti rimasti in gara, però, sono ancora 8: i ballerini Federico, Talisa, Karina e Matteo e i cantanti Francesco, Jacopo, Martina e Stefano.

La decisione della commissione

La commissione sia di canto che di ballo si è riunita pochi giorni fa e ha preso delle decisioni. Oltre a quella di eliminare Francesca, i professori hanno deciso di sospendere il loro giudizio su due cantanti, ovvero Martina e Stefano. Per loro la situazione è delicata e probabilmente non proseguiranno la corsa al Serale.

Invece, Jacopo, Matteo, Karina e Federico possono continuare il loro percorso e avere la possibilità di conquistare la maglia verde. Voi che cosa ne pensate? Chi vorreste vedere al Serale?