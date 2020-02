Perché Veronica Lario tradiva Berlusconi? L’incredibile patto segreto

Silvio Berlusconi e Veronica Lario sono stati a lungo sposati. I due si sono conosciuti a seguito della rottura dell’ex premier con la sua prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio e da allora non si sono mai più lasciati.

Il politico ha sempre dichiarato di aver avuto per l’ex attrice un vero e proprio colpo di fulmine che l’ha poi spinto ad iniziare un corteggiamento serratissimo che li ha portati dritti all’altare. I due, che sono stati insieme per circa 20 anni, hanno messo su una splendida famiglia composta da Eleonora, Barbara e Luigi, i tre figli nati durante il matrimonio.

Il declino tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi

Veronica è sempre stata molto innamorata di Berlusconi, ma alla fine il loro amore è inevitabilmente scoppiato. Anni fa, è stata la Santanchè, a lanciare la bomba. La politica ha infatti accusato, nel tentativo di difendere l’ex Premier dagli scandali in cui è stato coinvolto, la Lario di averlo tradito con un uomo molto vicino a Villa Macherio, residenza nella quale abitavano.

Ha inoltre confermato che il Presidente in realtà sapesse di questo legame extraconiugale e che ha cercato di far di tutto per tenere insieme la famiglia: si era insomma stabilito poi un patto, un accordo che prevedeva di rispettarsi pubblicamente, che Veronica però avrebbe infranto. Ma perchè?

Perchè Veronica Lario l’ha lasciato

Stando ai gossip circolati a quei tempi, Veronica, anche per amore dei suoi tre figli, non ce l’ha fatta più a reggere la situazione ed ha deciso di dire addio al marito che ha tanto amato negli anni e che ha supportato dietro le quinte, silenziosamente. Stanca dei continui scandali di cui era protagonista Berlusconi ha preferito mettere la parola fine ad una storia d’amore che inizialmente ha fatto sognare.

Come poi da lei stessa dichiarato successivamente: le continue menzogne dell’ex marito l’hanno portata ad allontanarsi completamente e in maniera definitiva da lui. Con tutto quello che poi ne è scaturito, tra guerre in tribunale e feroci chiacchiericci.