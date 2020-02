Barbara D’Urso asfalta Pago, “è una sorta di zerbino”

La puntata del Grande Fratello VIP del 10 febbraio ha sollevato un vero e proprio polverone. La lite tra Serena e Pago, infatti, sta facendo molto discutere.

A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso, parlando con Miriana Trevisan, si è detta stupita di quanto sta avvenendo. Augurandosi che certe immagini non arrivino mai al figlio di Pago, ha definito il cantautore “una sorta di zerbino”.

Pago e Serena, dalla pace alla lite

La casa del GF VIP è stata il luogo del riavvicinamento per Pago e Serena. Non è sfuggita la notte di passione successiva all’ingresso della donna in casa. Ma lunedì scorso a sconvolgere tutto ci ha pensato Pedro, il fratello di Pago. L’uomo ha raccontato la delusione della famiglia per un percorso, quello di Pago, completamente cambiato dal momento in cui Serena è arrivata.

Ha svelato, poi, i like che la sarda aveva lasciato sul profilo dell’ex tentatore Alessandro scatenando una dura litigata tra Pago e Serena vista, in diretta, da tutta l’Italia.

Barbara D’Urso parla di Pago insieme a Miriana Trevisan

Miriana Trevisan, ex compagna di Pago e madre di suo figlio, doveva entrare lunedì in casa a parlare con il suo ex in merito al rapporto con Serena. Poi, però, non lo ha fatto. I commenti, però, non sono mancati nel confronto con Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 dove la Trevisan si è sfogata a lungo con parole molto dure.

Si è prima riferita a Serena (di cui ha definito “di cattivo gusto” i like) e poi all’ex compagno di cui dice “Pago sta davvero perdendo i ruoli che ha nella vita. I ruoli di padre, fratello, figlio di sua mamma; è solo entrato, come se fosse alienato, nel ruolo di compagno di questa donna”.

Anche Barbara D’Urso non risparmia i suoi commenti su Pago, asfaltandolo con dure parole “Mi metto nei tuoi panni di madre, cioè dire che in questo momento Pago si fa distrarre da un’altra persona anche dal pensiero del figlio è tanta roba”. E poi conclude “su Twitter e ovunque c’è scritto che Pago è una sorta di zerbino… Speriamo che non arrivi a Nicola“.