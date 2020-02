Giovanni Conversano di nuovo contro Serena Enardu: gli attacchi sui social

Giovanni Conversano ha attaccato nuovamente Serena Enardu dopo la decima puntata del Grande Fratello Vip. Ecco le frecciatine social dell’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne

GF Vip: Serena e Pago litigano furiosamente

Nella decima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 10 febbraio, Serena e Pago hanno avuto uno scontro molto acceso. Pedro, il fratello del cantautore, ha detto che la famiglia non approva il comportamento di Serena, la trova egoista in quanto ha rovinato l’esperienza di Pago nel reality.

Pago ha difeso la sua compagna ma non come lei avrebbe voluto. Serena ha iniziato ad arrabbiarsi, ha definito Pago una m***, il fratello un cog***, ha anche risposto male più volte ad Alfonso Signorini.

In tutto questo sui social piovevano critiche, commenti, insulti a non finire. Anche l’ex fidanzato di Serena, Giovanni Conversano, è tornato ad attaccarla dal suo profilo Instagram. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa ha detto l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne.

Le frecciatine di Giovanni Conversano a Serena Enardu

Tra Giovanni Conversano e Serena Enardu c’è stata una relazione di tre anni nata a Uomini e Donne e proseguita sotto i riflettori e tra le varie ospitate televisive e nei locali. La coppia, tuttavia, si è lasciata molto male e ancora oggi volano attacchi reciprochi. Giovanni aveva già parlato di Serena mentre lei e Pago erano a Temptation Island Vip.

Durante lo scontro della coppia al Grande Fratello Vip, Conversano ha lanciato un’altra serie di frecciatine. Innanzitutto ha scritto che “le corna sono indelebili e che rimangono per sempre”, poi ha dato dei consigli. L’ex corteggiatore ha scritto di seguire sempre la regola delle tre R: rispetto per te stesso, rispetto per gli altri e responsabilità delle tue azioni.

Infine, dopo le offese di Serena alla famiglia di Pago, Giovanni Conversano ha scritto che la famiglia non si tocca, ovviamente “per chi ha un’idea di cosa sia la famiglia”. Non c’è mai stato un chiaro riferimento a Serena in tutte queste frasi, ma sembra che sia chiaro a tutti che la destinataria sia proprio lei. Voi che cosa ne pensate?

Le accuse del passato

Serena aveva sempre dichiarato di essere stata tradita da Giovanni. Durante Temptation Island Vip, però, lui si è preso una piccola rivincita. Infatti, ha fatto sapere a tutti che Serena si è sempre comportata così con gli uomini, subendo il fascino “dei pettorali”, quindi ha fatto capire che non è stato lui a tradire. Ci sono state molte polemiche e la sorella gemella di Serena, Elga, ha anche querelato Giovanni Conversano per queste dichiarazioni.