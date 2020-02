Miriana Trevisan contro Pago e Serena dalla D’Urso: “Sta perdendo il ruolo di padre” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5 Miriana Trevisan è intervenuta dalla D’Urso per esprimere il suo parere su Pago e Serena. L’ultima diretta del GF VIP ha generato parecchio sgomento, specie a causa dell’acceso diverbio avvenuto tra i due protagonisti della coppia.

Ad infastidire maggiormente i telespettatori è stato il comportamento del cantante, reputato da molti uno “zerbino” della Enardu. Della stessa idea sembra essere anche la sua ex moglie, sta di fatto che ha effettuato delle dichiarazioni molto pesanti nel programma di Lady Cologno.

L’attacco di Miriana Trevisan a Pago e Serena

In collegamento con la trasmissione Pomeriggio 5, Miriana Trevisan ha sferrato un durissimo attacco contro Pago e Serena. Nel caso specifico, l’ex moglie del cantante lo ha accusato di essere manchevole nel ruolo di genitore e di uomo in generale.

Questo perché sembra sia completamente accecato dall’amore per la sua fidanzata. Prima che l’ex tronista di Uomini e Donne prendesse parte al reality, il concorrente stava portando avanti un percorso ineccepibile.

Anche la prima apparizione della Enardu è stata un evento positivo, sta di fatto che la donna si è mostrata pentita e dispiaciuta nei confronti del suo uomo. Ad ogni modo, una volta entrata in casa, la situazione è completamente cambiata. Il concorrente ha cominciato ad assumere un comportamento da zerbino che non sembra affatto piacere ai telespettatori. (Clicca qui per il video)

La D’Urso appoggia la sua ospite

Barbara D’Urso, inoltre, è intervenuta per rimarcare un concetto molto importante, ovvero, quello secondo cui Pago sia manchevole verso suo figlio. Su questo argomento, la showgirl ci è andata con i piedi di piombo ed ha chiarito che il suo ex sia comunque un padre eccezionale. Tuttavia, nel corso di questa esperienza, sta venendo un po’ meno nel suo ruolo genitoriale. Per tale ragione il figlio non sta seguendo il percorso del padre al GF VIP.

L’attacco di Miriana Trevisan a Serena e Pago è stato molto duro e la conduttrice non ha potuto fare a meno di appoggiare di rimanere basita dalle dichiarazioni della sua ospite. Come sempre, non si è potuta sbilanciare, ma non ha potuto fare a meno di dire che lei, in quanto genitore, si sarebbe davvero arrabbiata molto nei confronti del suo ex.