Striscia la Notizia, la velina Shaila Gatta la combina grossa nei camerini del tg satirico: ecco cosa è successo [FOTO]

Shaila Gatta incanta il popolo del web

Una delle protagoniste di Striscia la Notizia è senza ombra di dubbio Shaila Gatta. La velina mora, infatti, ogni sera con i suoi stacchetti sul bancone del tg satirico lascia a bocca aperta i telespettatori di Canale 5. La ballerina da tre anni fa coppia con la collega Mikaela Neaze Silva.

La ragazza GA trovato la popolarità grazie alla sua partecipazione come allieva di danza ad Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo quella esperienza televisiva la sua carriera non si è più fermata. Oltre ad essere impegnata a Striscia, la bella Shaila è molto attiva anche sui social network. Infatti il suo account Instagram conta oltre 590 mila seguaci.

Nella giornata di ieri la Gatta ha condiviso un nuovo scatto mentre si mostra in intimo scatenando le fantasie dei follower. La foto in questione in poche ore tempo è stata sommersa da mi piace e complimenti.

La velina mora di Striscia la Notizia in versione sexy su IG

Come accennato prima la velina mora Shaila Gatta è tornata attiva su Instagram pubblicando un nuovo scatto in intimo. Una foto dal sapore decisamente bollente.

Nell’immagine in questione la protagonista di Striscia la Notizia ha addosso un micro completino nero talmente aderente che mette in mostra le sue curve mozzafiato. In più, la ragazza adotta una posa provocante, ossia con le gambe un po’ divaricate mandando letteralmente in tilt tutti coloro che la seguono sul social network.

La reazione dei suoi follower

I tantissimi follower della velina mora di Striscia la Notizia non hanno non potuto notare le meravigliose forme di Shaila Gatta. Il fisico dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è mozzafiato. La ragazza presenta dei muscoli super tonici frutto di un costante allenamento in palestra.

Ovviamente l’iniziativa della protagonista del tg satirico di Antonio Ricci ha fatto molto piacere ai follower che la seguono su Instagram, circa 600 mila. Quest’ultimi l’hanno tempestata di mi piace e tantissimi complimenti. Ecco il post in questione: