Alessandro Graziani rompe il silenzio dopo lo scontro tra Serena e Pago al GF Vip

Alessandro Graziani ha fatto sapere la sua opinione tramite i social. Ecco che cosa ha detto l’ex tentatore di Temptation Island Vip

La fine della storia tra Serena e Pago

Serena Enardu e Pago sono stati una delle coppie protagoniste della seconda edizione di Temptation Island Vip condotta da Alessia Marcuzzi. Dopo sette anni di convivenza, la coppia aveva dei problemi e se Pago voleva risolverli, era chiaro che invece Serena voleva porre fine alla relazione.

Nel programma, infatti, l’ex tronista si è avvicinata molto al tentatore Alessandro Graziani vivendo con lui numerose esterne, balli provocanti e momenti cercando di eludere telecamere e microfoni. Alla fine Serena ha lasciato Pago e ha rivisto Alessandro, senza però uscire con lui dal programma.

Lo scontro al GF Vip

Tra Serena e Pago la situazione è ancora molto delicata. Lei, dopo la fine di Temptation Island Vip, si è pentita di tutto quello che ha fatto e ha cercato di riconquistare Pago. Non essendoci riuscita, ha deciso di entrare come concorrente al Grande Fratello Vip per stare con lui e provare a ricucire la loro storia d’amore. Tuttavia, dopo i primi momenti di passione, tra loro ci sono stati degli scontri molto forti.

Uno di questi scontri è avvenuto proprio nella decima puntata del reality, andata in onda da poco, quando Pago ha scoperto che Serena, fino a poco prima di entrare, ha continuato a lasciare i like alle foto hot di Alessandro Graziani. Se per Serena è un gesto che non ha nessun valore, per Pago, invece, è stata mancanza di sensibilità da parte della sua compagna.

La replica di Alessandro Graziani

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip in moltissimi sono andati sul profilo Instagram di Alessandro Graziani per chiedergli di intervenire, di dire la sua, che cosa è successo davvero tra lui e Serena, i suoi pensieri sul comportamento dell’ex tronista e tanto altro.

Tuttavia, l’ex tentatore ha deciso di scrivere poche parole e di mettere fine al suo coinvolgimento. Infatti, tramite una Instagram Story ha chiesto esplicitamente di essere lasciato fuori da tutta la vicenda che riguarda Serena e Pago. Lui non è alla ricerca di pubblicità o visibilità. (Continua dopo la foto)

Eppure, qualche tempo fa, aveva detto che gli sarebbe piaciuto fare qualche altro reality in televisione. Forse la storia con Serena l’ha deluso e non ha più intenzione di parlare di lei e con lei. Che cosa ne pensate?