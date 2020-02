Maria Grazia Cucinotta trasportata d’urgenza in ospedale, cos’è successo?

Episodio poco piacevole, nella giornata di ieri, per la nota attrice Maria Grazia Cucinotta. La procace siciliana, infatti, è stata trasportata d’urgenza in ospedale per un malore. Ed il tutto a pochi minuti dall’ingresso in scena.

La Cucinotta, infatti, doveva recitare, insieme a Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi, in Figlie di Eva, commedia di Massimiliano Vado. Ma cos’è andato storto? Le prime indiscrezioni.

Maria Grazia Cucinotta, il malessere e la corsa in ospedale

Tutto era pronto per lo spettacolo al Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Le protagoniste erano quasi pronte in camerino e la sala era gremita di pubblico. All’improvviso, però, Maria Grazia Cucinotta è stata costretta ad abbandonare il teatro a bordo di un’ambulanza.

L’attrice, già dolorante da qualche ora, aveva deciso di andare comunque in scena ma non è riuscita, per i forti dolori, a farlo. A seguito di un primo intervento dello staff medico del teatro, Maria Grazia Cucinotta è stata, dunque, trasportata al vicino ospedale San Leonardo per le cure del caso.

Dopole prime visite al pronto soccorso, l’attrice è stata ricoverata per proseguire gli accertamenti. I medici, secondo quanto è emerso, hanno riscontrato una forte colica addominale. Sarebbe questa, dunque, la causa che ha costretto la Cucinotta a non andare in scena.

Figlie di Eva, spettacolo rimandato a data da destinarsi

Inutile dire come le condizioni di salute di Maria Grazia Cucinotta abbiano sin da subito preoccupato sia i colleghi che il pubblico in sala. La stessa attrice, poi, ha rassicurato tutti sulle sue reali condizioni tranquillizzando sul suo stato e ringraziando per l’apprensione.

Data l’assenza incolmabile di una delle tre protagoniste principali, lo spettacolo Figlie di Eva al teatro Supercinema è stato rinviato a data da destinarsi. Il pubblico presente in sala l’ha dunque abbandonata lentamente e vi tornerà non appena verrà comunicata la data ufficiale.

Anche Michela Andreozzi e Vittoria Belvedere hanno proseguito diversamente la loro serata. La Belvedere, in particolare, è stata avvistata in un noto ristorante del lungomare di Castellammare di Stabia dove stava consumando una buona cena.