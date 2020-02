Gianmarco Onestini e Adara Molinero finalmente insieme: la decisone definitiva della coppia

Ci sono importanti novità su Gianmarco Onestini e Adara Molinero. La coppia ha preso una decisione definitiva

El tiempo del descuento: Gianmarco e Adara si fidanzano ufficialmente

Gianmarco Onestini ha partecipato al Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso e poi è stato scelto come un concorrente del Gran Hermano Vip 7 in Spagna. In quell’occasione è nato un sentimento tra lui e Adara Molinero ma la modella era impegnata e da pochi mesi era nato il suo bambino.

Tuttavia, nel corso del reality, Adara ha ammesso di essersi innamorata di Gianmarco e tra loro ci sono stati baci appassionati anche se lui è stato eliminato dopo poco tempo dal programma. Dopo il Gran Hermano Vip tra loro, però, si è rotto qualcosa. Ci sono stati fraintendimenti, silenzi, scontri che li hanno portati ad allontanarsi.

Tuttavia, dopo qualche settimana si sono ritrovati entrambi a partecipare ad un altro reality, El tiempo del descuento, nuovo format di TeleCinco. Ebbene, Gianmarco e Adara sono riusciti a chiarirsi e ad oggi si sono fidanzati ufficialmente. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa è successo nel dettaglio alla nuova coppia.

Gianmarco e Adara finalmente insieme

La storia di Gianmarco e Adara sta appassionando il pubblico spagnolo e quello italiano da molti mesi. Nel nuovo reality in Spagna i due giovani avevano avuto modo di chiarirsi e riavvicinarsi tanto da confessarsi reciprocamente i loro sentimenti d’amore. Poi, però, Adara ha abbandonato il programma preoccupata per il figlio e tra loro c’è stato solo uno scambio di lettere.

In occasione dell’ultima puntata in prima serata andata in onda in Spagna Adara e Gianmarco si sono incontrati, si sono abbracciati e baciati. Lei gli ha rivelato di aver chiuso definitivamente con il suo ex compagno e padre di suo figlio e lui le ha chiesto se allora a quel punto voleva diventare ufficialmente la sua fidanzata ottenendo una risposta affermativa.

Tutto è bene quel che finisce bene. Adesso Adara e Gianmarco sono finalmente una coppia per tutti i fan che li hanno seguiti per tanto tempo. Gianmarco, inoltre, è un finalista di El tiempo del descuento e potrebbe vincere il programma.