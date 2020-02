GF Vip, ancora critiche per Pago: il cantautore è geloso di Licia Nunez perchè omosessuale

C’è un’altra polemica su Pago. Il cantautore si è lasciato andare a frasi poco carine nei confronti di Licia Nunez

Grande Fratello Vip: Pago è geloso di Licia Nunez perché omosessuale

Il web ha cambiato velocemente idea su Pago. Il cantautore è entrato al Grande Fratello Vip come uno dei favoriti per la vittoria, visto il suo precedente percorso a Temptation Island Vip. Tuttavia, il suo comportamento degli ultimi giorni ha creato diverse polemiche sui social.

Il suo stare sempre con Serena, averla accettata nel reality, chiederle scusa se si arrabbia ha infastidito molto il pubblico. Non solo, ma nelle ultime ore il cantautore ha detto altre cose che hanno innescato le polemiche degli utenti.

Parlando sottovoce e sotto le coperte con Serena, Pago ha detto di essere molto geloso di una concorrente in Casa che potrebbe provarci con lei. Si tratta di Licia Nunez, la quale ha una relazione con Barbara che è stata affrontata nelle prime puntate del reality.

Secondo lui Serena e Licia sono troppo vicine, è geloso di questo rapporto perché “lei è pugliese”, “è omosessuale”. Poi ha fatto il paragone con un certo Stefano dicendo che anche lui è omosessuale “ma è diverso perché lui è un maschio”.

Ovviamente nel web sono arrivati una serie di commenti che non hanno proprio accettato le parole di Pago. Innanzitutto, gli utenti in generale trovano che sia fuori luogo quella gelosia, poi che cosa c’entra che Licia sia pugliese? Perché nel caso di questo Stefano (che dovrebbe essere un amico di Serena) è diverso?

Lo scontro tra Serena e Pago

Pago è molto impegnato in queste ore a chiarire quello che è successo nella decima puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda lunedì 10 febbraio. Il fatto che Serena, prima di entrare, abbia continuato a mettere dei like alle foto hot di Alessandro Graziani (ex tentatore di Temptation Island Vip) l’ha fatto arrabbiare. Serena ha iniziato a offendere lui, la sua famiglia e a rivolgersi molto male ad Alfonso Signorini e al pubblico.

Poi tutto è cambiato. Pago, alla fine della puntata, ha accusato quelli della produzione, o “qualcuno” che non è stato specificato, di lavorare e tramare per dividere lui e Serena a tutti i costi. Serena, invece, è crollata in una crisi di pianto e ha avanzato l’ipotesi di andare via dal momento che viene vista solamente come quella che non ne fa mai una giusta e che è in cerca di visibilità.