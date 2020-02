Il Paradiso delle Signore trame 17-21 febbraio: Luciano furioso con Silvia

Da non perdere le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 la prossima settimana, dal 17 al 21 febbraio. Finalmente, i telespettatori sapranno chi è il vero padre di Federico. Silvia verrà assalita dallo sconforto. Intanto, Agnese scoprirà una verità sconcertante su Giuseppe.

Il Paradiso delle Signore trame settimanali: una verità assurda

Nelle puntate settimanali della soap opera campionessa di ascolti in onda su Rai 1, Silvia dirà a Luciano chi è il vero padre di Federico. L’uomo si allontanerà da casa per prendersi un po’ di tempo.

Sconvolto, telefonerà alla moglie pregandola di non dire nulla a Federico, che già sta soffrendo per aver perso l’uso delle gambe. Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, il padre biologico di Federico altri non è che Umberto Guarnieri. Silvia proverà a recuperare il rapporto con il marito, ma non ci sarà nulla da fare.

Intanto, Vittorio si allontanerà dal Paradiso delle Signore per presenziare al grande evento dell’Expo 61. A sostituirlo sarà Marta. Cosimo proseguirà nel suo serrato corteggiamento a Gabriella.

Durante una chiacchierata con Riccardo, il giovane ragazzo confesserà di essere innamorato di lei. Il fotoromanzo ha avuto successo e sarà in preparazione il secondo numero della rivista, che vedrà protagonisti Rocco e Marina.

Clelia corteggiata da Ennio

L’arrivo di Ennio nella vita di Clelia porterà parecchio scompiglio. Come svelano le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore, la capo commessa sarà indecisa sul da farsi, sebbene sia lusingata dalla corte del Palazzi.

Nel frattempo, Federico inizierà ad accettare la sua nuova condizione e chiederà un appuntamento a Marta per porter tornare al Grande Magazzino. Luciano non riuscirà a perdonare Silvia: come può avergli tenuto nascosto un segreto così grande per tutti questi anni?

Clelia accetterà l’invito di Ennio e passerà una piacevole serata nel suo cinema con il piccolo Carletto. Irene continuerà a mettere i bastoni tra le ruote a Rocco e Marina mentre Marta dovrà fare i conti con uno sciopero improvviso nella fabbrica di Cosimo.

Luciano incontrerà Umberto e lo scontro tra i due sarà inevitabile. Infine, nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 dal 17 al 21 febbraio, Salvatore tornerà dalla Germania con notizie che sconvolgeranno l’intera famiglia. Giuseppe Amato è vivo ma non si trova in carcere.

Che si sia rifatto una nuova famiglia? Federico invece, notando il silenzio tra i suoi genitori, comincerà a fare loro domande insistenti. Luciano e Silvia però, non riveleranno al figlio il reale motivo del loro malessere.