Ivan Cottini pazzo di Eleonora Daniele “non è che la figlia che aspetti è mia?”

Ivan Cottini è un ballerino che ha emozionato l’Italia intera. Il ballerino marchigiano, che all’età di 27 anni ha scoperto di avere la SLA, è stato ospite all’ultima serata del Festival di Sanremo e non solo.

Dopo l’emozionante intervista a Verissimo e la partecipazione altrettanto sentita ad Amici, Ivan Cottini è sbarcato a Storie Italiane. Una novità bellissima per il ragazzo che ha confessato di ammirare moltissimo Eleonora Daniele. Non sono mancate le battute ironiche e scherzose tra i due.

Ivan Cottini pazzo di Eleonora Daniele

Ivan Cottini ha partecipato a Storie Italiane. È stato vicino ad una donna che lui ha dichiarato di ammirare in maniera molto forte. Non è la prima volta che il ballerino è ospite all’interno della trasmissione Rai e non è neanche la prima volta che esprime la sua ammirazione alla Daniele.

Lo ha fatto, l’ultima volta, pochissimi giorni fa direttamente dal palco dell’Ariston. Dopo aver commosso il teatro intero ha svelato “Sono pazzo di lei” riferendosi proprio ad Eleonora Daniele.

Emozionatissimo per la partecipazione come ospite a Sanremo di cui ha detto “Il palco di Sanremo, si sa, emoziona”, Ivan Cottini ha comunque trovato il modo di far conoscere i propri pensieri alla Daniele.

La reazione di Eleonora Daniele

La reazione della bellissima Eleonora Daniele che, come tutti ormai sanno, è in dolce attesa, non si è fatta attendere. La donna ha dichiarato euforica “Anch’io sono pazza di te”. Come nel suo stile, il ballerino (che ricordiamo non si è mai fatto abbattere dalla sua malattia ed è diventato anche papà) ha scherzosamente chiesto “Ma non è che la figlia che aspetti è mia?”.

Battuta che ha fatto sorridere i presenti e che, sicuramente, ha riservato un sorriso anche ai telespettatori da casa che si sono molto affezionati a Cottini e alla sua storia. La risposta della Daniele, molto divertita dalla situazione, è stata “No, no, non ti preoccupare!”. A quel punto un invito inaspettato per il ballerino: essere l’ospite fisso di Storie Italiane. Una proposta che ha reso felicissimo Ivan che rivedremo, dunque, in tutte le puntate del noto programma Rai.