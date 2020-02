GF VIP, il retroscena sull’uscita di Barbara Alberti: “Ha bestemmiato, è tutto pilotato” (VIDEO)

Tra i momenti più interessanti dell’ultima puntata del GF VIP c’è, sicuramente, l’uscita di scena di Barbara Alberti. La donna ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia in quanto eccessivamente provata dalle dinamiche venutesi a creare con il gioco.

Ad ogni modo, in queste ore si sta diffondendo una notizia sconcertante relativa al vero motivo per il quale la scrittrice potrebbe aver abbandonato la casa. Le accuse provengono da Salvo Veneziano e sono anche state corredate da video.

La decisione di Barbara Alberti nasconde un retroscena?

La posizione di Barbara Alberti continua ad essere messa in discussione al GF VIP. L’ex concorrente, nel corso della sua esperienza, si è resa protagonista di due avvenimenti particolarmente degni di nota. Il primo ha riguardato il malore improvviso ed inspiegabile, avuto mentre era in nomination. In seguito a tale avvenimento, il televoto fu annullato e la donna si salvò.

Lunedì sera, invece, l’Alberti ha dichiarato inaspettatamente di voler abbandonare la casa in quanto non riusciva più a tenere il ritmo. Secondo molti, però, dietro questa repentina decisione si cela un segreto ben più grave. Salvo Veneziano, infatti, è stato tra i primi a notare che la scrittrice pare abbia bestemmiato mentre conversava con i suoi compagni.

Salvo Veneziano contro il GF VIP

In particolar modo, Barbara Alberti era a tavola con gli altri coinquilini del GF VIP quando, improvvisamente, è partita una frase blasfema. Nessuno, però, ha fatto menzione dell’argomento, né la produzione né Alfonso Signorini. Per tale ragione, secondo il pizzaiolo, i vertici dell’azienda avrebbero consigliato alla donna di abbandonare in modo volontario la casa inventandosi una scusa, onde evitare di essere squalificata.

Quest’occhio di riguardo, qualora trovasse conferma, sarebbe un tentativo di preservare l’immagine della donna di cultura. Una squalifica per bestemmia, infatti, avrebbe potuto compromettere irrimediabilmente la sua immagine. Salvo, però, non ha molto apprezzato questo comportamento da parte della produzione che, invece, nel suo caso ha dato luogo ad un vero e proprio processo. I telespettatori sembrano schierati dalla parte del ragazzo, mentre la produzione non ha ancora proferito parola in merito a quanto accaduto.