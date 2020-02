GF Vip, Pago e le dichiarazioni su Licia Nunez: interviene la fidanzata di lei

La fidanzata di Licia Nunez è intervenuta dopo le frasi pronunciate da Pago nei confronti della gieffina. Ecco che cosa sta succedendo

GF Vip: Pago geloso di Licia Nunez perché omosessuale

Pago nelle ultime ore si è reso protagonista di un’altra polemica oltre quella legata a Serena Enardu. Il cantautore ha detto alla sua compagna di essere molto geloso di una concorrente della Casa del Grande Fratello Vip che le sta troppo vicina. Si tratta di Licia Nunez, che è fidanzata con Barbara Eboli. Pago ha detto che ne è geloso perché “è pugliese e omosessuale”.

Ovviamente le parole del cantante hanno scatenato le reazioni di chi sta fuori dal programma. Sui social ci sono stati molti commenti contro Pago. Inoltre, anche la fidanzata di Licia Nunez ha detto la sua.

Barbara Eboli contro Pago

La fidanzata di Licia Nunez sembra non aver preso molto bene le parole di Pago. Infatti, qualche ora dopo, Barbara Eboli, ha scritto un post su Instagram lamentandosi di quelle dichiarazioni e chiedendosi: ma è mai possibile che le donne omosessuali per gli altri debbano avere sempre secondi fini se si avvicinano ad una donna? Ha parlato di ignoranza, di omofobia ma non solo.

Più tardi ha poi postato il video completo delle dichiarazioni di Pago e ha detto di trovare le sue parole davvero agghiaccianti. Il cantante è colpevole di aver offeso Licia per la sua provenienza, per la sua sessualità e si è dimostrato anche maschilista. Che cosa succederà? Nella prossima puntata verrà affrontato e chiarito anche questo argomento?

Licia Nunez al televoto

Nel frattempo Licia Nunez si trova al televoto con Serena Enardu, ma nella prossima puntata, che andrà in onda venerdì 14 febbraio, non ci sarà nessuna eliminazione. L’attrice, in ogni caso, sta facendo molto discutere in Casa per essersi messa a litigare prima con Andrea Montovoli, per averla nominata, e poi con Adriana Volpe.

Secondo Licia, Adriana non è trasparente, è una stratega e una giocatrice. Infatti, non parla mai di sé ma “si infila” in tutte le cose personale degli altri concorrenti. Voi che cosa ne pensate di Licia Nunez? Siete d’accordo con le sue idee e il suo comportamento?