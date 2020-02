Festival di Sanremo, Bugo parla della lite con Morgan: “Sono devastato”

Su giornali e nelle televisioni non si parla di altro, ci riferiamo alla lite tra Bugo e Morgan che ha portato alla squalifica dal Festival di Sanremo. L’ex leader dei BluVertigo è stato ospite di diverse trasmissioni nelle quali ha raccontato la sua verità.

Dall’altro lato il direttore d’orchestra Simone Bertolotti e il manager Valerio Soave hanno difeso il cantante che avrebbe lasciato il palco dell’Ariston solo per difendere la propria dignità di uomo e di artista. Una situazione molto particolare che genera ancora grande interesse e curiosità.

Dopo giorni di silenzio ha parlato anche il diretto interessato: Bugo. L’artista ha rilasciato un’intervista a La Stampa nella quale ha parlato del suo stato d’animo. Il cantante, inoltre, ha sottolineato che questa situazione sta creando guai economici al suo entourage.

Cos’è successo al Festival di Sanremo tra Bugo e Morgan

Bugo e Morgan hanno presentato all’esordio la loro canzone “Sincero” e sin qui tutto sembrava filare liscio. Nella serata di giovedì si sono esibiti con una cover di Una canzone per te di Sergio Endrigo. Ad onor del vero lo spettacolo portato in scena non è stato degno del palco dell’Ariston, tanto che i componenti dell’orchestra li ha piazzati all’ultimo posto in classifica.

Nelle ore successive sono arrivate una serie di spiegazioni da parte dell’entourage di Bugo secondo il quale Morgan avrebbe cambiato diverse volte le partiture, ritenute insuonabili dai tecnici della Rai, e avrebbe imposto agli autori del Festival di dirigere l’orchestra. Queste scelte dell’artista avrebbero indotto all’errore il compagno di viaggio.

Il vero colpo di scena è arrivato venerdì quando i due, dopo un’accesa lite nel backstage, hanno percorso separatamente le scale dell’Ariston. Nel momento in cui è partita la musica, Morgan ha iniziato a cantare il brano in gara utilizzando parole diverse rispetto a quelle originali, offendendo il compagno di viaggio. Quando Bugo si è reso conto della situazione ha preferito uscire di scena.

Amadeus si è affrettato ad entrare in scena, seguito a stretto giro di Fiorello e Antonella Clerici con la vana speranza di convincere Bugo a rientrare sul palco. A questo punto la decisione degli autori è stata inevitabile: squalifica per defezione.

Le parole di Bugo

Bugo, come detto in precedenza, dopo giorni di silenzio ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Il cantante ha raccontato di sentirsi devastato da quanto accaduto. Nonostante tutto, forse un po’ a sorpresa, ha sottolineato di voler ancora bene a Morgan.

Tutta questa vicenda, a suo dire, ha creato problemi economici al suo entourage visto che la sua etichetta discografica dovrà pagare delle penali. In chiusura Bugo si è augurato che tutta questa vicenda possa consentire di far conoscere la sua musica.