Wanda Nara, nuovo affondo del padre: “Avrei spaccato la testa a chi, solo pensa alla fama…”

Gli impegni professionali di Wanda Nara

Da circa un mese e mezzo Wanda Nara è impegnata sul piccolo schermo col ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 4. La moglie di Mauro Icardi fa sempre parlare di sé non solo per le foto al limite della censura su Instagram, ma anche per i difficili rapporti con la sua famiglia è quella del consorte.

Di recente Andrés, il padre della modella argentina è diventato per l’ennesima volta nonno. Una popolare rivista argentina lo ha contattato per rilasciare un’intervista e parlare del nuovo arrivato, figlio di Zaira Nara.

La confessione del padre

Nel corso della lunga intervista ad un noto magazine dell’Argentina, il padre di Wanda Nara ha spostato per l’ennesima volta argomento e la discussione sulla moglie di Mauro Icardi. L’uomo ha detto di aver scritto a Zaira e lei ha risposto che sono molto felici. Al momento sono lontani perché si trovano a San Martin de los Andes, quindi la distanza complica le cose.

Tuttavia l’uomo è riuscito a vedere le foto di Viggo ed è identico a Zaira quando era piccola: stesso viso e stessi capelli neri. Poi ha confidato che il rapporto che ha con Zaira è completamente differente rispetto a quello con l’opinionista del Grande Fratello Vip 4. Con la prima è tutto più semplice mentre l’altra ha un atteggiamento diverso.

Le dure parole del genitore di Wanda Nara

Il signor Andrés poi ha rincarato la dose dicendo che c’è un po’ di confusione nel suo rapporto con Wanda Nara. Dopo l’intervista di quest’ultima rilasciata al magazine Gente, il padre non le ha parlato ma le ha risposto attraverso i media. Poi l’affondo, ovvero che la figlia pensa solamente alla sua fama e ai soldi.

Secondo lui la moglie di Mauro Icardi dovrebbe imparare molte cose dalla sorella Zaira. Quest’ultima si è messa nei suoi panni mentre l’altra no. “L’ho sempre accompagnata e avrei voluto spaccare la testa a coloro che parlavano male di lei. La madre ha sbagliato diverse volte e di lei non hanno detto nulla”, ha concluso l’uomo.