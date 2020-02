Antonella Clerici verso La Vita in Diretta? (esclusiva Kontrokultura)

Antonella Clerici verso La Vita in Diretta? Un’indiscrezione, che potrebbe trasformarsi in realtà. Andiamo per ordine. In questa stagione televisiva Antonella Clerici sta trovando veramente poco spazio in tv.

Lo Zecchino d’Oro che al pomeriggio ha avuto risultati in crescita, rispetto all’anno precedente dove i conduttori erano Francesca Fialdini con Gigi e Ross e poi la finale di sera, che è stata travolta da Tu Si Que Vales di Maria De Filippi.

La conduttrice poco presente in Rai negli ultimi anni

C’è da dire che, già nella stagione precedente, la conduttrice bionda, 57 anni nata a Legnano, ha voluto ridurre i suoi impegni televisivi per dedicarsi alla famiglia. Così, ha abbandonato La Prova del Cuoco lasciandola ad Elisa Isoardi e si è dedicata a progetti in prime time come il ritorno di Portobello e la seconda edizione di Sanremo Young. Trasmissioni che, però, non hanno ottenuto ascolti esaltanti, perciò, soppresse.

Antonella Clerici a La Vita in Diretta l’anno prossimo con Matano?

Antonella Clerici condurrà La Vita in Diretta l’anno prossimo? L’ipotesi non è affatto remota. Dopo che l’ormai ex direttrice di Rai 1, Teresa De Santis, ha deciso di metterla ai box, pare proprio che il vento sia cambiato. Il neo direttore di Rai 1, Stefano Coletta, durante la conferenza stampa di Sanremo ha affermato “È una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai 1 da un pò di tempo”.

Coletta, inoltre, ha anche detto di voler un ritorno innovativo per la Clerici che non sia la cucina. E chissà che questo ritorno, innovativo, non possa avvenire proprio con La Vita in Diretta l’anno prossimo. Sono anni che il programma pomeridiano di Rai 1 fa bassi ascolti ed anche quest’anno non riesce a battere la concorrenza di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.

I conduttori attuali sono Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Quest’ultima, è stata messa alla conduzione sotto la direzione di Teresa De Santis, in quota Lega. Prima di condurre La Vita in Diretta, la Cuccarini è stata protagonista di affermazioni favorevoli alla Lega e a Matteo Salvini.

Posizioni in discordanza con l’attuale direzione di Rai 1, in quanto Stefano Coletta è stato nominato dal PD. Molto probabile, invece, la permanenza di Alberto Matano, il quale ha dimostrato di saper fare il proprio lavoro anche in un contesto pop, oltre che al TG1 come fatto in passato.