Una Vita anticipazioni: Lucia viene derubata, Telmo accusato del tradimento

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, molto presto, i telespettatori assisteranno ad un momento davvero difficile per Telmo e Lucia. L’amore tra i due protagonisti verrà ostacolato sotto tutti i fronti. Proprio mentre entrambi crederanno di avercela finalmente fatta, accadrà un fatto assai increscioso.

Il sacerdote riuscirà ad impedire che vengano celebrate le nozze tra Lucia e Samuel e poi si spoglierà degli abiti sacerdotali. La coppia, quindi, si accingerà a vivere serenamente la loro relazione, ma un colpo di scena farà finire nei guai il Martinez.

Anticipazioni Una Vita: Lucia viene derubata

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, le anticipazioni sulla soap ci svelano che Lucia e Telmo riusciranno a ritrovarsi. Dopo che l’Alvarado avrà lasciato l’Alday sull’altare, i due innamorati si lasceranno andare ai loro sentimenti.

Lucia si fiderà così tanto al punto da assegnare all’ex sacerdote il controllo di tutti i suoi beni relativi all’eredità dei Marchesi di Valmez. Telmo sarà onorato di prendersi questo incarico, ma qualcosa andrà storto.

Ad un certo punto, infatti, la fanciulla verrà informata della sparizione di tutto il denaro dai suoi conti. Ursula incomincerà a fare delle indagini e troverà un documento che sembrerà testimoniare la colpevolezza di Telmo. Tutti, dunque, saranno convinti che l’ex prete abbia abbindolato l’Alvarado e poi l’abbia derubata. Lucia si sentirà profondamente tradita al punto da lasciare la città.

Telmo costretto a lasciare Acacias

Il Martinez, dunque, sarà lasciato completamente da solo. Sarà stato davvero lui a derubare l’Alvarado? La verità, in realtà, è completamente diversa. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Telmo verrà incastrato dal Priore Espineira. Quest’ultimo, con l’aiuto di Bartolomè, riuscirà a far sparire tutti i soldi della povera ereditiera. Attraverso un machiavellico stratagemma, però, riuscirà a far ricadere tutta la colpa sul rivale di Samuel.

Prima che questa verità verrà a galla, però, Telmo deciderà di lasciare il paese per non tornarvi mai più. Il suo personaggio, infatti, sparirà per 10 anni. Solo al termine di questo periodo di tempo, l’uomo farà ritorno nel villaggio e potrà incontrare nuovamente la sua amata.