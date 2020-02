Adriana Volpe e Michele Cucuzza condurranno Mattino 5? Fuori Federica Panicucci e Francesco Vecchi?

Adriana Volpe e Michele Cocuzza a Mattino 5 Weekend?

Senza ombra di dubbio due protagonisti del Grande Fratello Vip 4 sono Adriana Volpe e Michele Cocuzza che è stato eliminato lo scorso lunedì.

I due professionisti condividono un passato ricco di successi in Rai. La prima ha lavorato per anni al fianco di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri e successivamente a Mezzogiorno in Famiglia. Mentre il giornalista siciliano è stato per anni il volto del Tg2 e anche de La vita in diretta.

Stando ad una clamorosa indiscrezione lanciata da TvBolog, i due potrebbero presto condurre un programma insieme su Canale 5. Stiamo parlando di Mattino 5 Weekend,ovvero la costola del format che dal lunedì al venerdì viene presentato da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La voglia ci sarebbe tutta ma di fronte c’è un grande ostacolo.

Il fine settimana di Canale 5 povero di budget

L’ipotesi di realizzare Mattino Cinque Weekend è più volte presa in considerazione da Pier Silvio Berlusconi e gli altri dirigenti Mediaset. In questo caso, i due inquilini della casa del Grande Fratello Vip 4, ossia Adriana Volpe e Michele Cucuzza sarebbero i timonieri ideali del nuovo format di Canale 5. Come anticipato prima, però, c’è un grosso problema da affrontare.

Chi segue la prima rete del Biscione sa perfettamente che al sabato e domenica mattina non vanno in onda dei programmi di spessore o produzioni originali. Infatti nel palinsesto vengono posizionati dei documentari oppure delle repliche o film. Tutto questo per mancanza di budget.

Federica Panicucci e Francesco Vecchi rimangono a Mattino 5

Visto l’indiscrezione lanciata dal portale TvBlog, sarà la volta buona per Mediaset di provare a fare un tentativo con due grandi professionisti come Adriana Volpe e Michele Cucuzza a Mattino 5 Weekend?

I telespettatori amano entrambi e sul web ci sono stati i primi appelli, ovvero di trovare un posto in palinsesto della rete ammiraglia Mediaset per due pezzi da novanta come loro. Quindi Mattino Cinque Weekend si farà? Ovviamente Federica Panicucci e Francesco Vecchi rimarranno nella loro tradizionale fascia dal lunedì al venerdì.