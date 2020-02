Il Paradiso delle signore trama 14 febbraio: Luciano scopre la verità su Federico

Il giorno di San Valentino è finalmente arrivato e tutti i protagonisti del Paradiso delle signore si accingono a festeggiare questo 14 febbraio. Non tutti, però, affronteranno la giornata con lo spirito giusto. Rocco, ad esempio, sarà sempre più tormentato da Marina, mentre Salvatore e Gabriella saranno un po’ in crisi.

Angela, invece, si aggiudicherà la vittoria al concorso organizzato al grande magazzino. Quello che molti non sanno, però, è che la frase con cui ha vinto la fanciulla è dedicata proprio a Riccardo. Quest’ultimo, intanto, continuerà ad essere il fidanzato Ludovica ma non sarà affatto felice al suo fianco. Per Luciano, invece, arriverà il momento della verità.

Angela vince il concorso al Paradiso delle signore

L’episodio che andrà in onda il 14 febbraio del Paradiso delle signore sarà molto intrigante. I membri del grande magazzino si riuniranno per scoprire chi sia la vincitrice del concorso. Il nome che verrà fuori sarà quello di Angela.

La ragazza, però, incomincerà a rendersi conto di provare qualcosa di davvero forte per il Guarnieri junior. La capocommessa Clelia, invece, sarà alquanto tormentata. La donna non saprà se lasciarsi andare al corteggiamento di Ennio oppure no.

Luciano, invece, deciderà di dedicare tutte le sue attenzioni per sua moglie in questo giorno speciale, per tale ragione le organizzerà una cena a sorpresa. Rocco, invece, sarà molto in pena perché non riuscirà a riscuotere l’interesse di Marina, perciò deciderà di trascorrere una serata con Irene.

Spoiler 14 febbraio: Silvia fa la sua confessione a Luciano

Riccardo, invece, sarà sempre più catturato da Angela. Il giovane, però, ha il fiato sul collo di Ludovica e non riuscirà a ritagliarsi neppure un momento per stare con la nuova venere. Gli spoiler della puntata del 14 febbraio del Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Marta capirà che suo fratello non è felice al fianco della sua fidanzata.

Gabriella, invece, andrà a casa di Cosimo e si presterà ad interpretare il ruolo della sua fidanzata. Il ragazzo, infatti, non vorrà deludere la sua povera mamma malata Delfina e le farà credere di aver finalmente trovato l’amore.

Infine, Luciano e Silvia si accingeranno a trascorrere una piacevole cena a lume di candela. Dopo aver mangiato, la signora Cattaneo prenderà coraggio e confesserà al marito la verità su Federico. Come prenderà Luciano la notizia di non essere il padre biologico del giovane?