Pamela Anderson, matrimonio lampo celebrato per bancarotta?

Il matrimonio lampo tra Pamela Anderson e Jon Peters ha fatto molto discutere. I due hanno deciso di sposarsi in tutta fretta. Altrettanto in fretta, però, l’unione è finita lasciando dietro sè un bel po’ di strascichi.

Peters, in particolare, ha svelato nelle ultime ore che il matrimonio sarebbe stato un’idea della Anderson che si sarebbe sposata perché sommersa dai debiti. A pagarli, ovviamente, ci ha pensato lui.

Pamela Anderson, matrimonio per bancarotta

Si sarebbe sposata per bancarotta Pamela Anderson. A rivelarlo è Jon Peters, l’ormai ultimo ex marito della donna a seguito di un matrimonio durato appena 12 giorni. Nei giorni scorsi, l’ex bagnina di Baywatch aveva dichiarato che l’unione era in crisi e che i due coniugi si trovavano in un momento di pausa.

Peters ha, però, smentito la versione della donna e raccontato la sua verità. Prima di sposarsi, Pamela Anderson sarebbe stata sommersa dai debiti. Ben 200 mila dollari da restituire ai creditori. Cifra a cui l’attrice non riusciva a far fronte.

Proprio per questo, rincontrato l’ex amato e compresi i sentimenti che l’uomo aveva sempre provato, la Anderson gli avrebbe proposto di sposarlo. E Peters, già fidanzato, ha lasciato tutto e tutti e si è sposato con la donna che aveva amato per tutta la vita. Tutto per rendersi conto, alla fine, di aver sbagliato e di essere stato, letteralmente, “uno sciocco peggiore di un vecchio sciocco”.

La fine dell’unione Peters-Anderson

Alla base della fine del matrimonio tra Pamela Anderson e Jon Peters ci sono, dunque, i debiti pregressi della donna? Sì, ma non solo! A quanto pare l’attrice avrebbe chiesto al marito un aiuto sostanzioso per un progetto web che stenta a decollare. Si tratterebbe, in particolare, si un sito internet dedicato alla sensualità. La Anderson, tra l’altro, è tra le donne più sexy e desiderate del pianeta.

A seguito di quest’ultima richiesta, a quanto pare, Peters non ha retto e ha chiesto una pausa alla sua consorte. Avrebbe affidato le sue parole ad un sms che ha inviato alla Anderson sottolineando come abbia bisogno di una vita tranquilla e terminando con un sonoro “Mi dispiace”.