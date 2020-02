Fabio Fulco, un’altra Miss dopo Cristina Chiabotto (FOTO)

Fabio Fulco racconta la sua nuova love story con un’altra bellissima Miss: con lei l’attore torna a credere nell’amore

L’attore Fabio Fulco, dopo la sua storia con Cristina Chiabotto, ha un’altra Miss nella sua vita. L’attore è stato fidanzato per tanti anni con l’ex Miss Italia, ma adesso la loro storia d’amore è finita. La bella Miss, intanto si è sposata ed è in attesa del primo figlio.

Per l’attore non è stata una bella cosa infatti, la fine di questa storia gli aveva lasciato l’amaro in bocca. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, per la prima volta parla però della sua nuova storia d’amore. Ha spiegato al giornale diretto da Alfonso Signorini che lui pensava che oramai la sua vita sentimentale l’ha finita quando poi è entrata un’altra persona nella sua vita.

Fabio Fulco e la sua nuova fiamma

Fabio Fulco, si confessa con i giornalisti spiegando che adesso nella sua vita sentimentale c’è una persona che aiuta a riparare tutto quello che nel tempo è stato distrutto. Parla di Veronica che è più giovane di lui di circa 24 anni ed è anche lei una Miss.

Fabio sostiene che la donna è arrivata nella sua vita al momento giusto, tant’è che ha superato tutti i limiti che ci potevano essere relativi ad esempio, alla differenza di età. La donna è Veronica Papa, di 25 anni confronto all’uomo di 50 anni. La bella Veronica è un imprenditrice nel settore della moda ed è di Pescara.

Finalista a Miss Italia 2014 e Miss Mondo 2016, è l’amore della vita di quest’uomo che era uscito distrutto da una situazione sentimentale molto complessa. Adesso, grazie a lei ha trovato la voglia di ricostruire tutto e di fare un nuovo progetto di vita. Ha detto di volersi sposare, di volere dei figli e ora crede tanto in questa donna. (Continua dopo la foto)

L’amore ritrovato grazie a Veronica

La differenza di età tra i due è tutt’altro che un limite. Lo stesso Fabio Fulco lo ha dichiarato ai giornali precisando, che i due hanno passato da poco una vacanza alle Mauritius ed è stato molto bello perché hanno una forte alchimia.

Ha voluto anche spiegare che in realtà si frequentano da un po’ di mesi però hanno cercato di tenere le cose in privato per non essere troppo sotto i riflettori. I due si sono conosciuti tramite amici comuni, ore sono inseparabili.

Secondo l’attore la donna è una ragazza d’altri tempi, molto semplice e timida, ma adesso rappresenta il fulcro della sua vita perché lei riesce a capirlo alla perfezione.