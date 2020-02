Uomini e Donne, Barbara De Santi debutta nella musica: il video super trash dell’estate

Barbara De Santi è tra i personaggi più discussi di Uomini e Donne. La dama, proprio di recente, si è resa protagonista di alcune scenate senza precedenti nei confronti del cavaliere Marcello. Tra i due le cose non sono andate affatto bene, per tale ragione, l’insegnante ha avuto una vera e propria crisi di nervi.

Ad ogni modo, se neppure la sua seconda apparizione nel talk show di Maria De Filippi sta dando i risultati sperati, la dama si sta consolando altrove. Nella giornata del 10 febbraio, infatti, è uscito il suo primo brano musicale. Si tratta di un video super trash che in un batter d’occhio ha fatto il giro del web.

Il video super trash di Barbara De Santi

La dama del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi, ha deciso di cimentarsi nel mondo della musica. Da alcune ore, infatti, sul web sta circolando un video estremamente divertente e trash in cui la donna ci cimenta, insieme ad altre tre persone, in un balletto davvero esilarante.

Stando a quanto emerso, pare che la protagonista abbia deciso di fondare un gruppo musicale chiamato LoomLoom di cui fanno parte quattro donne in totale. Una è ovviamente la dama del trono over e poi ci sono: Pamela Rota, Elisa Bussacchetti e Vania Mozzato.

Il loro primo brano si chiama L’estate viene e va e il videoclip è caratterizzato da balletti simpatici, movimenti sinuosi e eventi davvero trash. Inutile dire che le riprese in questione ci hanno messo davvero pochissimo tempo a divenire virali. (Continua dopo il video)

Le critiche del pubblico di Uomini e Donne

Come è possibile vedere dal contenuto in questione, Barbara De Santi di Uomini e Donne è la protagonista indiscussa di questo brano. Molto probabilmente è nata proprio da lei l’idea di creare questo gruppo musicale. Ad ogni modo, numerosi telespettatori del programma di Maria De Filippi non hanno potuto fare a meno di scagliarsi contro la dama.

Sui social, infatti, sia Instagram sia Twitter, sono davvero moltissimi i commenti di tutte quelle persone che stanno accusando la protagonista di essere nel programma di Canale 5 solo per visibilità. In effetti sono anni che la De Santi è alla ricerca di un uomo senza mai riuscire a trovarlo. O è profondamente sfortunata, oppure c’è dell’altro.