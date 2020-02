“Grazie, accetto l’invito” Bugo sarà presente in un noto programma

Bugo è il vero protagonista, forse il vincitore morale, di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. Il cantautore lombardo, il quale si è esibito sul palco dell’Ariston con Morgan cantando il brano “Sincero”. Un’esperienza, che è finita con la squalifica della canzone in gara, in quanto il leader dei Bluvertigo durante l’esibizione nella quarta serata ha cantato un testo modificato, dove insultava Bugo.

“Sai solo coltivare invidia”, “Ringrazia il cielo sei su questo palco”, “Rispetta chi ti ci ha portato dietro” sono solo alcune delle invettive presenti nel testo modificato di “Sincero”. Come poi tutto sappiamo, Bugo ha lasciato il palco. In ogni caso, Cristian Bugatti, questo il vero nome di Bugo, ha acquisito una grandissima popolarità.

Infatti, il video della lite ha conquistato più di 10 milioni di visualizzazioni e continua ad incrementare click e si è guadagnato l’ospitata a Domenica in. Bugo è stato anche invitato, in diretta a Sanremo, da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero per il programma Una Storia da Cantare. Quale sarà stata mai la risposta di Bugo?

Bugo ospite a Una Storia da Cantare

Bugo ha ufficializzato, tramite un post su Twitter, la sua presenza a Una Storia da Cantare. “Grazie Enrico Ruggeri, ci sarò” sono state le sue parole. (Continua dopo il post)

Bugo sarà l’ospite della prima puntata del programma musicale. Puntata che sarà dedicata a Sanremo, che compie settant’anni e a vari protagonisti che ne hanno fatto la storia come Vasco Rossi, Domenico Modugno e Sergio Endrigo. Lo stesso Endrigo che è stato coverizzato da Bugo e Morgan nella serata delle cover e la cui, dimenticabile, performance, ha scatenato la lite tra i due.

Chi è Bugo?

La domanda che in molti che non lo conoscevano si saranno fatta è: ma chi è Bugo? Classe 1973, è un’artista molto rispettato nel suo genere ed è tra i pionieri del nuovo cantautorato italiano.

Non a caso, è stato citato dal giornale inglese The Guardian e Rolling Stone lo ha inserito tra le 100 facce della musica italiana. Una cosa sola gli mancava, la popolarità che non ha mai assiduamente cercato, ma è stato ricercato da essa visto che l’episodio che lo ha coinvolto con Morgan, lo ha fatto conoscere a tutti.

Lo stesso Morgan, nelle ospitate a Live Non è la D’Urso ed in collegamento telefonico a Vieni da Me di Caterina Balivo ha affermato di essere stato lui a creare Bugo, nonostante sia un’artista attivo musicalmente fin dai primi anni 2000. Tra i suoi lavori discografici più apprezzati, sicuramente “Dal lofai al cisei”, che contiene i suoi più grandi successi come Pasta al burro e Casalingo.