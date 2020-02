Un posto al sole, spoiler 13 febbraio 2020: Alberto pestato brutalmente

Gli spoiler di Un posto al sole della giornata di mercoledì 13 febbraio segnalano un sacco di suspense. Raffaele parlerà a Renato di uno scambio interessante da fare con Guido, mentre Alberto sarà aggredito violentemente. Ai Cantieri si parlerà di un nuovo amministratore delegato, chi sarà?

Anticipazioni Un posto al sole giovedì 13 febbraio 2020

Furibonda per quanto accaduto alla sua amata figliola Clara, Nunzia chiederà aiuto ad un uomo pericoloso per vendicarsi. In seguito Alberto si ritroverà ad essere brutalmente aggredito e capirà di essersi immischiato in una situazione poco favorevole e senza via di scampo.

Renato si ritroverà ad ascoltare e a vagliare una proposta fatta da suo cognato. Nel dettaglio, Raffaele vuole scambiare le cantine di Guido con quelle di Renato per impedire a suo figlio Patrizio di andar via di casa con Vittorio. I due amici, infatti, hanno maturato l’idea di andare a convivere per poter stare in santa pace.

Ai Cantieri, nel frattempo, si discuterà sul chi nominare come nuovo amministratore delegato. Saranno snocciolati vari nomi, ma solo uno avrà le qualità giuste per ricoprire questo ruolo di spicco all’interno dell’azienda. Al Caffè Vulcano ferveranno le preparazioni per il San Valentino e tutti gli innamorati si ritroveranno a festeggiare, peccato che emergeranno alcuni incresciosi problemi.

Spoiler Un posto al sole: Samuel e Arianna si baciano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole scapperà un bacio tra Samuel e Arianna. Quest’ultima, sempre più confusa sul da farsi con Andrea, Londra e l’adozione imminente, non saprà che pesci prendere. La seguente settimana, però, qualcosa cambierà e tutto sarà chiarito.

Alberto tornerà a stabilirsi alla Terrazza e si sottometterà alle regole del condominio. Clara apprenderà di essere in dolce attesa ma non saprà di chi sia il bambino. Quando informerà Alberto della notizia, la reazione dell’uomo sarà tutt’altro che gradita e farà sprofondare la biondissima cameriera ancora di più nell’incertezza. Arrivata a questo drammatico punto, Clara si sentirà costretta a prendere una decisione. Abortirà o denuncerà il Palladini?

Intanto Nicotera porterà avanti la sua indagine che potrebbe metterlo nuovamente a rischio. L’uomo si ritroverà a investigare su un pericoloso e violento boss della Camorra. Come andrà a finire?