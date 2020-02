Avete mai visto la compagna di Michele Cucuzza? Ecco Rosanna, un medico estetico [FOTO]

L’esperienza di Michele Cucuzza al GF Vip 4 e il futuro su Canale 5

Uno dei protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip è stato senza ombra di dubbio Michele Cucuzza. Il giornalista siciliano dopo un periodo in sordina è tornato a calcare un palcoscenico importante.

Purtroppo, però, l’ex padrone di casa de La vita in diretta è stato eliminato nella puntata di lunedì sera. Nelle ultime ore, invece, sul web è iniziata a circolare una clamorosa indiscrezione che riguarda lui e la collega Adriana Volpe. Sembrerebbe che dal prossimo autunno i due potrebbero presentare insieme Mattino 5 Weekend.

Chi è Rosanna Caltizzone?

Ma cosa si sa della vita privata di Michele Cucuzza? Sappiamo che quest’ultimo attualmente è fidanzato con Rosanna Caltizzone. Osservando il suo profilo Facebook abbiamo scoperto che la donna è un medico estetico e lavora presso la Minerva Surgical Service e Rigenesi.

La coppia, però, non si è mai mostrata in pubblico, ma lo stesso ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha rivelato di non essere più single in un’intervista rilasciata l’anno scorso. In quell’occasione il giornalista aveva confessato di avere una nuova fiamma. Il medico non fa parte del mondo dello spettacolo e soprattutto non ha mai fatto ospitate in programmi televisivi.

Lo stesso ex conduttore de La vita in diretta ha avuto delle storie d’amore molto importanti: prima con una giornalista francese e successivamente con una collega della Rai. Con una di esse ha avuto dei figli: Carlotta e Matilde. (Continua dopo le foto)

Poche informazioni per la fidanzata di Michele Cucuzza

Purtroppo della vita privata di Rosanna Caltizzone si sa pochissimo visto che non ha nessun account IG. Lo stesso compagno Michele Cucuzza che dopo tempo è tornato sul piccolo schermo, ha confessato che non è il tipo da liti televisive, ma nello stesso tempo capisce che una certa polarizzazione delle opinioni in televisione funzioni.

Al giornalista piacciono anche i punti di vista differenti dal suo, ma senza degenerare. Riguardo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4 ha detto che non ha per niente rovinato la sua immagine e non ha sminuito quello che è e quello che ho fatto in questi anni.