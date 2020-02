Amici 19, quattro allievi con il giudizio sospeso: la decisione definitiva della commissione

Nel daytime di Amici 19 di mercoledì 12 febbraio i professori hanno deciso che cosa fare con i ragazzi che avevano il giudizio in sospeso

Amici 19: la commissione si riunisce, quattro concorrenti in sospeso

Nel daytime di Amici 19 di martedì 11 e mercoledì 12 febbraio la commissione, sia di canto che di ballo, si è riunita per decidere le sorti di tutti i concorrenti presenti nella scuola. Su alcuni hanno le idee chiare, su altri no.

In ogni caso a seguito di questa riunione straordinaria i professori hanno deciso di eliminare Francesca e di lasciare con il giudizio sospeso quattro concorrenti. Si tratta di Martina, Stefano, Talisa e Francesco.

Per quanto riguarda gli altri, invece, la corsa al Serale poteva continuare senza problemi. Quindi, Federico, Matteo, Karina e Jacopo hanno avuto un giudizio positivo. Ricordiamo che i posti al Serale sono 10 ma 6 concorrenti indossano già la maglia verde e questi sono Nyv, Gaia, Giulia, Javier, Nicolai e Valentin.

I giudizi sospesi

Per Martina, Stefano, Talisa e Francesco non sono stati momenti facili. I tre cantanti sanno perfettamente che qualcosa non va e che sono a rischio eliminazione da tanto tempo avendo qualche professore contrario alla loro permanenza nel programma. Anche Talisa è molto preoccupata e pensa di non riuscire ad accedere alla fase successiva del talent nonostante lo desideri molto.

Tuttavia, dopo aver fatto tornare i quattro concorrenti in sala relax dopo aver visto la loro esibizione, i professori li hanno richiamati in studio. Per Stefano e Martina la corsa al Serale può continuare anche se su Martina Rudy Zerbi ha detto che non crede che i miglioramenti fatti (che forse sono stati un caso) le possano permettere l’accesso alla fase successiva.

Anche Talisa e Francesco alla fine hanno ricevuto un giudizio positivo. Quindi tutti e quattro hanno ancora la possibilità di sostenere l’esame davanti ai tre giudici esterni per ottenere la maglia verde.

Le prime indiscrezioni sul Serale

Da qualche giorno stanno circolando nel web alcune indiscrezioni sul Serale. Sembra che la prima puntata andrà in onda già venerdì 28 febbraio. Poi, quando C’è posta per te finirà, l’azienda deciderà se spostare Amici 19 al sabato e lasciarlo al venerdì. Questo dipende anche molto dagli ascolti che otterrà la nuova edizione.

La corsa al Serale dei ragazzi del talent, infatti, è iniziata molto prima rispetto agli anni precedenti e la rosa dei concorrenti è già quasi al completo. Secondo voi saranno davvero soltanto 10 gli allievi o alla fine aggiungeranno qualche posto come nelle precedenti edizioni? E, questa volta, chi potrebbero essere i coach delle due squadre?