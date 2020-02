“Il grande giorno…”: Michelle Hunziker allarga la famiglia, l’annuncio su Instagram [FOTO]

Michelle Hunziker fa un annuncio sui social network

Dopo il grande successo ottenuto con la seconda edizione di All Together Now, Michelle Hunziker si sta godendo a pieno la sua famiglia in attesa di tornare di nuovo sul piccolo schermo. Infatti verso la fine di aprile la soubrette svizzera è il collega Gerry Scotti saranno nuovamente dietro il famoso bancone del tg satirico Striscia la Notizia.

La madre di Aurora, dopo aver festeggiato alla grande il suo compleanno ha attirato l’attenzione dei follower grazie ad un inatteso annuncio sul suo account Instagram. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere nel dettaglio.

L’attività social di Michelle Hunziker

Oltre al successo in televisione grazie lle sue trasmissioni, Michelle Hunziker ha anche un grosso seguito sul suo profilo Instagram. La showgirl elvetica ogni giorno condivide foto e clip di quello che fa, ma anche delle gag divertenti gag con la primogenita Aurora Ramazzotti.

Mentre il marito Tomaso Trussardi è un po’ allergico ai social network, infatti difficilmente si mostra insieme alla sua dolce metà. Come annunciato prima, di recente la conduttrice di Striscia la Notizia ha detto di essere pronta al primo appuntamento. Di cosa si tratta?

Il primo appuntamento del suo cagnolino Leone con Gilda

La famiglia di Michelle Hunziker è Tomaso Trussardi sarebbe pronta ad allargarsi. Attraverso delle Stories su Instagram, la svizzera ha mostrato il suo cagnolino Leone che ha 4 anni, è pronto per realizzare appuntamento molto speciale con un’altra pelosetta. Nella giornata di ieri, infatti, c’è stato il primo incontro con la cagnetta e il padrone, un caro amico della madre di Sole Celeste.

In poche parole quest’ultima ha confessato sul social network di aver organizzato un date, con la piccola Gilda. Per il suo Leone ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine. Quindi la Hunziker è il marito diventeranno presto nonni speciali? Ecco la foto in questione che ha scatenato una serie di reazioni da parte dei seguaci: