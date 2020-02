Caterina Balivo lo confessa: “Io e mio marito abbiamo litigato perché…”

Caterina Balivo e la lite col marito per un progetto tv naufragato

Nonostante gli impegni giornalieri con Vieni da me su Rai Uno, Caterina Balivo ha trovato il tempo per rilasciare una lunga intervista al magazine Oggi. La conduttrice ha rivelato alcuni aneddoti parlando anche del suo desiderio ovvero diventare madre per la terza volta. Ricordiamo che la donna ha già due figli: Guido Alberto e Cora.

Ma il marito Guido Maria Brera non è dello stesso avviso. E menziona do la sua dolce metà, la professionista Rai ha confessato che in passato avevano insieme un progetto televisivo. Purtroppo, però non se be fatto più nulla e addirittura i due hanno pure litigato.

La conduttrice di Vieni da me e il desiderio di un terzo figlio

Intervistata dal periodico Oggi, Caterina Balivo ha confessato che non può fare dei bilanci perché è molto irrequieta. In pratica lei si trova a Roma ma vorrebbe essere in un altro posto. Ha un lavoro in televisione ma vorrebbe fare altro. Inoltre è madre di due figli ma ne desidera un altro.

La conduttrice di Vieni da me lo farebbe immediatamente ma questo comporta rivoluzionare ancora una volta gli equilibri familiari. Anche se lo desidera al momento non lo trova opportuno perché significherebbe mettere da parte ancora una volta il marito e la piccola Cora. Tuttavia vincerà di certo Guido Maria che è soddisfatto del suo nucleo familiare e non vuole allargarlo.

Il progetto televisivo naufragato

Caterina Balivo poi è tornata a parlare del progetto televisivo naufragato col marito. Al magazine diretto da Umberto Brindani, la professionista Rai ha detto di aver cambiato mille volte idee per colpa di Guido Maria Brera.

Poi la tiratina di orecchie a quest’ultimo affermando che è lei l’esperta di televisione e non lui. Per colpa dei continui cambi alla fine hanno pure discusso. Infine la Balivo si è chiesta se il marito la guarda ancora oppure se è diventata un cesso. Ovviamente il tutto detto con un filo di ironia.