Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 13 febbraio annuncia interessanti novità. Per i nativi del Toro è una giornata stancante. I nati sotto il segno del Cancro devono vivere la giornata con leggerezza. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 13 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa è una giornata davvero pesante perché avete molte cose da sistemare. Per fortuna in amore resta sempre una bella carica e nella giornata di domenica avrete qualcosa di più.

Toro – Protagoniste di questa giovedì sono le spese per la casa o per un ufficio. L’oroscopo di Paolo Fox non può darvi una valutazione troppo positiva, perché questa giornata appare stancante. State facendo troppe cose!

Gemelli – Questa è una giornata davvero importante. Se mesi fa avete avuto un problema di soldi, ora potete salvarvi in corner. Chi ha pareggiato i conti, inizia a guadagnare. Questo mese di febbraio promette qualcosa di bello in amore.

Previsioni di giovedì 13 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Cercate di vivere questa giornata con leggerezza, anche se non sarà facile a causa della Luna dissonante. Di fatto potreste rompere i legami con le persone che rappresentano un ostacolo per voi. Di recente, infatti, vi è capitato spesso di scontrarvi con gli altri.

Leone – Se dovete discutere di amore o di questioni familiari, fatelo nella giornata di domenica. Questo è un momento in cui dovete farvi due conti, forse sono usciti troppi soldi. Ecco perché l’uomo delle stelle vi consiglia di risparmiare qualcosa. Nei rapporti sentimentali, un grande vigore colpisce anche i single.

Vergine – Questo è un periodo di grande forza per voi, ma anche di grandi verifiche e conferme per coloro che hanno un’attività autonoma. Giovedì e venerdì sono due giornate buone per i sentimenti.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Nel campo sentimentale siete in crisi oppure indecisi. Chi aveva avuto già problemi in passato, in questo momento li sente riaffiorare. Coloro che sono in crisi devono cercare di superarla subito. È molto probabile che in questa giornata non assecondiate le richieste del vostro partner.

Scorpione – Prima di dire la vostra, dovete contare fino a dieci. Non perché voi diciate delle cose sbagliate, ma perché state vivendo una situazione instabile. A livello emotivo, qualche tempo fa vi è capitato di dire cose che vi hanno messo in imbarazzo.

Sagittario – In amore dovete raggiungere un accordo. Se vi piace una persona e lei ricambia i sentimenti, fissate l’appuntamento tra sabato e domenica. Il motivo? Nel weekend avremo un grande cielo per le relazioni.

L’oroscopo di Paolo Fox del 13 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata potreste arrabbiarvi all’improvviso, innervosirvi e pensare che tutti vi sfruttano. In realtà, siete un punto di riferimento per gli altri ma a volte vorreste anche un appagamento a livello amoroso. Pare che da qualche giorno state vivendo momenti di forte perplessità.

Acquario – Giornata forte per i sentimenti e per le relazioni. Per voi l’amore è una grande amicizia, lontana dalla gelosia e morbosità. Domenica sarà una giornata effervescente per amare. In questo periodo si possono fare conoscenze davvero piacevoli.

Pesci – Tra questo giovedì e sabato rinasce un sentimento e una bella emozione. Solo nella giornata di domenica avrete un calo fisico, anche perché ultimamente siete stati messi alla prova. Entro sabato, soluzioni e novità.