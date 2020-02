Pier Silvio Berlusconi, finalmente tutta la verità: ecco perché non vuole sposare Silvia Toffanin

Nessun matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: il motivo

Da qualche mese a questa parte sul web è sulle riviste di gossip si è parlato moto del possibile matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Di recente un noto settimanale ha addirittura scritto con tanto di titolo scoop, che la conduttrice di Verissimo e il vicepresidente Mediaset siano convolato a nozze in gran segreto.

Una voce prontamente smentita dai entrambi. La realtà è un’altra, e ha renderla nota è stato lo stesso figlio dell’ex Premier attraverso un’intervista realizzata un po’ di tempo fa. Nello specifico l’Ad del Biscione sarebbe super impegnato con la sua professione per poter portare all’altare l’ex Letterina di Passaparola. Sarà solo questo il motivo delle nozze mancate?

Il primo amore del vicepresidente è amministratore delegato Mediaset

Per chi non lo sapesse Pier Silvio Berlusconi è Silvia Toffanin stanno insieme da ben 20 anni. Un amore puro e sincero da cui dono venuti al mondo due bambini meravigliosi. Non tutti sanno che l’amministratore Delegato di Mediaset ha avuto una storia d’amore con un’altra donna molto affascinante. Di chi si tratta?

Stiamo parlando di Emanuela Mussida ed è un’ex modella. Il fratello di Marina è Luigi Berlusconi e la ragazza si sono conosciuti quando erano ancora molto giovani, lui era appena ventenne. Da questo breve flirt è nata una figlia, Lucrezia Vittoria. La ragazza, per scelta del padre e della madre, è cresciuta lontana dai riflettori e dal gossip.

Pier Silvio Berlusconi e la figlia Lucrezia Vittoria, il rapporto con Silvia Toffanin

Non tutti erano a conoscenza della primogenita di Pier Silvio Berlusconi. Infatti il grande pubblico lo ha scoperto solo attraverso una paparazzata di Chi, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini.

Era il 2016 quando i fotografi hanno pizzicato l’amministratore delegato Mediaset e la figlia mentre passeggiavano indisturbati. Lucrezia Vittoria è una ragazza molto semplice e preferisce rimanere nell’ombra. Stando alle dichiarazioni della conduttrice di Verissimo lei è la figliastra hanno un bellissimo rapporto.