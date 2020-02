Uomini e Donne, anticipazioni 13 febbraio: Ida Platano scoppia a piangere durante la sfilata

Terzo appuntamento del parterre senior di U&D

Continua la programmazione del Trono over di Uomini e Donne. Infatti oggi pomeriggio, subito dopo lo sceneggiato iberico Una Vita i telespettatori di Canale 5 avranno la possibilità di vedere altre storie di dame e cavalieri.

Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, in studio arriverà anche una vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Ida Platano che scoppierà a piangere in studio. Per quale ragione?

Spoiler Trono over: Ida Platano torna da sola

A set tre giorni esatti dall’ospitata con il compagno Riccardo Guarnieri, Ida Platano tornerà nel parterre senior di Uomini e Donne ma da sola. Gli spoiler dell’appuntamento odierno, giovedì 13 febbraio 2020, rivelano che la parrucchiera bresciana sarà una delle protagoniste della sfilata.

A quest’ultima vi parteciperanno quasi tutte le dame del Trono over. Navigando sul portale Witty Tv, è disponibile un breve sunto sottoforma di clip di quello che accadrà oggi pomeriggio in studio. Il defilé di oggi si intitola “Stasera mi dirai di sì”.

La dama salirà sulla passerella con un lungo vestito argentato chiedendo a Gianni Sperti di accompagnarla nella camminata sul tappeto rosso. Subito dopo Maria De Filippi le domanderà come sta andando con Riccardo, l’amica di Gemma scoppierà a piangere dicendo: “Una domanda di riserva?”.

Uomini e Donne: la sfilata di moda moda delle dame

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, rivelano che le dame del Trono Over saranno sottoposte al giudizio dei cavalieri. Quest’ultimi, infatti, dovranno votarle con un giudizio che va da zero a dieci per la mise utilizzata. Quale outfit sceglierà la dama torinese Gemma Galgani? Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari commenteranno con tono scherzoso i vestiti scelti dalle protagoniste del parterre senior di Maria De Filippi.

Chi vincerà? Non resta che guardare l’appuntamento odierno. Nel frattempo è stato comunicato che la nuova registrazione del Trono over sarà effettuata domenica prossima 16 febbraio 2020, mentre il classico nel giorno di San Valentino.