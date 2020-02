Al Bano e Romina Power, ecco perché non si sono baciati a Sanremo

Tra gli ospiti più attesi dell’ultima edizione del Festival di Sanremo ci sono stati indubbiamente Al Bano e Romina Power.

I due cantanti, simbolo della musica italiana nel mondo, si sono esibiti in un medley delle loro più belle canzoni e hanno mostrato, sul palco, una grande complicità nonostante una lite che sarebbe avvenuta dietro le quinte. In molti avrebbero voluto vedere un bacio tra loro che, però, non c’è stato. Al Bano ha spiegato perché.

Il mancato bacio sul palco del Festival di Sanremo

Il cantante pugliese è stato molto chiaro, durante un’intervista concessa al settimanale Oggi. Alla domanda del giornalista che gli chiedeva come mai non avesse baciato Romina sul palco dell’Ariston, l’uomo ha risposto “Lo spazio sul palco non è casa tua, non puoi farci quello che vuoi. E in quella canzone il bacio non c’entrava niente. E poi non sono un ruffiano. Non so farlo. Non sono capace”.

Con queste poche parole Al Bano ha spiegato perché non ha baciato Romina. Un uomo di vecchio stampo con determinati valori che non ha creduto opportuno baciare la donna in quel momento e che, per questo, non l’ha fatto.

I due artisti hanno condiviso molti momenti durante le giornate del Festival della canzone italiana. “Certe cose non abbiamo bisogno di dircele. Basta uno sguardo” ha proseguito il cantante.

Al Bano e Romina a Sanremo, una presenza tanto attesa

Una presenza molto acclamata quella di Al Bano e Romina Power all’Ariston. Il pubblico ha omaggiato i due artisti alzandosi in piedi e donando forti emozioni ai due artisti. Al Bano ha dichiarato, in merito, “Non capita tutti i giorni di vedere tutto l’Ariston in piedi per te. È stata una grande emozione per tutti e due”.

Ogni volta la coppia vive emozioni bellissime sul palco del Festival di Sanremo nonostante non siano nuovi a questo palcoscenico. Diverse le partecipazioni in qualità di ospiti d’onore e diverse anche le partecipazioni in qualità di concorrenti. Nel 1984 hanno vinto, in coppia, con “Ci sarà” mentre l’ultima partecipazione di Al Bano (da solo) è datata 2017 col brano “Di rose e di spine”.