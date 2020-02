Oroscopo Branko 13 febbraio 2020: le previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 13 febbraio annuncia interessanti novità. Per i nativi del Toro è una giornata molto buona, invece, per le persone nate sotto il segno del Sagittario è agitata. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche su amore e lavoro della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 13 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Anche in questa giornata la Luna è in opposizione, quindi cercate di non essere impulsivi. Dovete superare i vecchi schemi, provocare cambiamenti e spezzare la catena che voi stessi avete costruito. Anche se voi siete cambiati, siete amati.

Toro – Giornata molto buona per il campo lavorativo e per le questioni materiali. Tutto questo è grazie alla Luna in Bilancia. Chiarite i rapporti stretti, le relazioni con i parenti e non ostinatevi sui vostri punti di vista. In amore dovete affrontare una bella prova.

Gemelli – Luna in Bilancia lancia coriandoli sul vostro segno. Nella vita di coppia dovete ritrovare quell’allegria che vi ha fatto sposare. Dovete fare attenzione nel campo lavorativo, qualcuno sta tramando alle vostre spalle. Non fidatevi.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Per quieto vivere nel privato vi conviene cedere o fare finta di nulla. Nel campo professionale e affari, invece, non vi conviene cedere nelle discussioni. Se volete ottenere ciò che vi spetta, allora datevi da fare. Con Mercurio troverete le parole adatte per zittire un superiore nemico.

Leone – Luna in Bilancia tocca il campo degli affari, lavoro, carriera. Dovete prendere una decisione in tempi brevi, magari entro Luna piena in marzo. Apritevi di più con le persone degne di fiducia. Venere e Marte illuminano le amicizie e rendono indimenticabile la notte di San Valentino.

Vergine – Con la Luna in Bilancia avrete altre possibilità per rafforzare la vostra attuale posizione professionale. Prima di tutto, però, dovete scoprire da dove derivano le infiltrazioni negative. Per concludere, Giove annuncia un San Valentino davvero sensuale.

Previsioni di giovedì 13 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Lasciatevi rapire da uno sguardo, un gesto, un’emozione. San Valentino è alle porte e sembra che i coniugi non siano più interessati alla festa degli innamorati. L’oroscopo di Branko consiglia di dare importanza a questo evento d’amore. I giovani e i cuori solitari devono concentrarsi molto sulle conquiste. Infine, nel campo lavorativo è meglio lavorare da soli.

Scorpione – Urano, oltre a opporsi a certe vostre iniziative, fa crescere la voglia d’indipendenza. Uno stato d’animo che conoscete benissimo, quindi avanti con le iniziative che potranno essere utili anche agli altri. Nettuno risveglia lo spirito umanitario e rende emozionante l’attesa di un amore vero.

Sagittario – C’è agitazione nell’ambiente professionale che potrebbe giovare alla vostra scalata al successo. Il vostro è un segno molto bravo a nuotare nelle difficoltà, quindi dimostrate a tutti di che pasta siete fatti. Qualcuno si commuove pensando al vostro bacio d’amore.

L’oroscopo di Branko del 13 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giornata governata da Giove, un pianeta che transita nel vostro segno e che vi aiuta nelle vecchie questioni legali. Alcuni di voi devono anche sistemare qualcosa nei rapporti affettivi. Attenzione ai contrattempi. Avete bisogno di rilassarvi, domani c’è molta passione.

Acquario – Urano è l’unico pianeta in aspetto negativo ma la sua azione è molto utile per la sistemazione della casa e della famiglia. Grazie a Luna in Bilancia potete ottenere ciò che volete: un po’ di denaro e amore ricco di passione.

Pesci – Dovete avere un atteggiamento più vigoroso e reagire in modo tempestivo poiché le buone occasioni passano veloci per tutti. Voi sognate un amore che danza tra le nuvole ma il vostro partner sembra infastidito da un eccesso di sentimentalismo. Prima di organizzare qualcosa di romantico per stasera e domani, dovete ripartire con affari e carriera. Nettuno sta cambiando tante cose nel vostro mondo.